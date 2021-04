¿Cómo comprar bienes no esenciales?: Conoce el cambio de las medidas La noche de este jueves, se podrán volver a comprar bienes no esenciales. Entérate aquí como será el cambio en las medidas sanitarias.

¿Delivery o atención al público? Esta es una de las principales preguntas que ha surgido en relación a la venta de bienes no esenciales en nuestro país. Recordemos que a inicios de abril, el Minsal anunció que estaría prohibida la venta de todo tipo de producto que no era considerado como básico, durante 15 días.

Esta medida llega hoy a su fin, a las 21 horas de este jueves. Es por esto, que a continuación te contamos todo lo que debes saber para poder comprar algún producto ‘no esencial’.

Cabe destacar que esta prohibición se dio dentro de un contexto de crisis sanitaria, en donde los contagios subieron de manera considerable durante este mes. De hecho, hace tan solo unos días, llegamos a un record de más de 9 mil casos diarios.

Así mismo fue como lo explicó la subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell. Quien afirmó que las medidas se tomaron para evitar la movilidad de los trabajadores y protegerlos de los contagios por Covid-19.

¿Cómo puedo comprar un bien no esencial?

Según la información que recoge T13 Radio, lo primero es destacar que la venta de estos productos será permitida a partir de mañana. Esto, ya que la prohibición se levanta el día de hoy a las 21 horas. Es decir, luego de que la mayoría de negocios deja de funcionar.

Al respecto, Martorell explicó como funcionará la compra de bienes no esenciales, señalando en primer lugar, que sólo se podrá realizar a través de deliverys. Y sin ningún tipo de atención directa al público. Sino que solo podrán abrir las puertas de sus locales los negocios de productos de necesidad básica, enlistados por el Minsal.

«El día de mañana comienza a regir un nuevo instructivo que vuelve a las definiciones antiguas, estableciendo la posibilidad de delivery. Pero esto es muy importante, solo delivery de bienes no esenciales. Es decir, podrán abrir las tiendas de bienes no esenciales, pero no atender a público. Las bodegas solo para efecto de hacer delivery, y solo pueden atender a público aquellas empresas o giros que son considerados esenciales», indicó la subsecretaria.

Además, señaló qué ocurrirá en caso de los supermercados, quienes abarcan ventas de productos de todo tipo. En este sentido, estos podrán «vender sus productos tal como lo han hecho antes. Esta es una medida que tal como se señaló, duró dos semanas. Y aquí quisiera pedirles a los supermercados su máxima colaboración, para efectos de adoptar todas las medidas necesarias en la pandemia».

Por último, la autoridad hizo un llamado a la colaboración por parte de los trabajadores. «La respuesta es muy simple. Salió un listado, el listado fue publicado y conocido por todas las personas. Ese listado es una medida que duraba hasta este jueves, por lo tanto, se dio certeza hace una semana. Esperamos que se pueda superar rápidamente esta confusión y que se genere la mayor colaboración», terminó.