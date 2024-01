«No quiso bajar su soberbia»: Este es el motivo por el cual la mánager de Pincoya la demandaría

Jennifer Galvarini, nombre real de la Pincoya, icónica participante de Gran Hermano Chile, alcanzó la fama tras su paso por el reality de Chilevisión. Desde entonces la chiquilla no se ha alejado del ojo público, y mucho menos de las cámaras.

De hecho, después de que el programa acabará, ella consiguió nuevos contratos para mantenerse en la televisión. Esto gracias a la intervención de su mánager, quien negoció con múltiples marcas, además de conseguirle la participación en Top Chef VIP.

Luis Sandoval, panelista del programa, empezó la conversación en torno a la mánager y los futuros trabajos que llevaría a cabo la ex Gran Hermano. Sin embargo, apenas surgió la conversación, se desclasificó que la periodista ya no la representa.

Carolina Eltit, periodista y ahora ex mánager de Pincoya, reveló en «Que te lo digo» que debió buscar un abogado para irse en contra de la chica reality. Ya que tendrá que poner una demanda formal en su contra. Quien ha incumplido con el contrato y el pago de honorarios.

«La relación laboral era increíble, Carola comenzó a hacer varios contratos, pero hace dos semanas que Pincoya dejó de responderle. Todo esto se origina, cuando en Top Chef se enoja con todo el mundo, empieza a tener arrebatos, y ella como mánager le dice», destacó el panelista.

Como se viene mencionando, Carolina Eltit, es quien negoció la participación de la chiquilla en Top Chef VIP. Además de hablar con otras marcas y servicios por los que Galvarini recibió múltiples pagos, pero de los cuales la periodista no ha visto ninguna ganancia en su bolsillo.

«Estoy viendo todo con un abogado», empezó la periodista . Posteriormente, y según consigna Página 7 , reveló que «en estos días le va a llegar una notificación con la demanda, entonces no quiero hablar de esto , y no quiero pasar al abogado que me está viendo el tema».

«Es real, ella no me pagó nada. Tenemos un contrato de representación, con el cual ella no ha cumplido», destacó.

En la misma comentó que perdió total comunicación con la ex Gran Hermano. Esto después de que le cuestionara las actitudes que está tomando en el programa culinario de Chilevisión. Tras esto confesó que «a ella no le gusta que le digan las cosas que tiene que decir ni que hacer. Entonces no quiso bajar su soberbia y me dejó de hablar».

«Por otras personas me ha llegado que ella dice que me va a pagar, que está viendo unas cosas, que no tiene plata, pero así llevamos varias semanas», dijo la periodista.

En este contexto, aclaró que no tiene problema alguno con terminar la relación de negocios que tiene con Galvarini. Sin embargo, antes de cortar todos los lazos requiere que sus honorarios sean pagados.

«Ella tiene que pagar sus obligaciones porque tenemos un contrato y se ha negado a hacerlo. Siempre tiene una excusa o una mentira», cerró.