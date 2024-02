«Si quiere hacerme una demanda, que lo haga»: Pincoya le responde a su ex mánager tras fuertes declaraciones

Jennifer Galvarini, nombre real de la Pincoya, una de las participantes más queridas de Gran Hermano Chile, alcanzó la fama tras su paso por el reality de Chilevisión. Desde entonces la chilota no se ha alejado del ojo público, y mucho menos de las cámaras.

De hecho, después de que el programa acabará, ella consiguió nuevos contratos para mantenerse en la televisión. Esto gracias a la intervención de su mánager, quien negoció su participación en Top Chef VIP. A pesar de que la dupla entre la Pincoya y su representante, Carolina Eltit, parecía excelente, el día de ayer se desclasificó que ambas estarían pasando por un polémico momento.

La mánager habló con Luis Sandoval, para Zona Latina, y allí reveló que la relación laboral que mantenía con la famosa se había roto. No solo eso, también detalló que ambas no cruzaban palabras desde hace un tiempo, y que Jennifer Galvarini le debía una gran suma de dinero, esto debido a que no le ha pagado los honorarios por sus servicios.

En ese contexto, Carolina Eltit reveló que pondría una demanda en contra de la ex Gran Hermano. Tras la fuerte declaración, Luis Sandoval, panelista de Zona Latina, se contactó con la Pincoya, quien no dudó en aprovechar la instancia para contestarle a su ex mánager.

Declaraciones de la Pincoya

«Se van a realizar (los pagos). Lo que pasa es que ayer se envió un correo, no se lo envié yo, se lo envío la agencia con la que yo estoy trabajando (…) y a lo mejor ella no recibió el correo», se defendió la chiquilla.

En la misma añadió que «igual hubo como malos entendidos por parte de ella. Pero yo creo que de repente los correos pueden llegar a las otras bandejas, yo me imagino y por ahí ella no lo vio».

«Eso no quiere decir que yo no le voy a cancelar. Es eso. Si yo no le hablo, es para no generar más controversia de dimes y diretes, o que ella me diga algo, que subamos de tono o yo también», indicó Jennifer Galvarini.

«Es para que ninguna de las dos nos dijéramos algo de lo que después podemos salir más perjudicadas. Es por eso que yo mantengo la distancia, pero no por mala onda», dijo para Zona Latina.

Posteriormente, afirmó tenerle cariño a su ex mánager, y que por ello evitó cualquier tipo de conflicto. En ese contexto, mencionó que «cuando tú le tienes cariño a alguien, independiente de que ya no te llevas bien con esa persona, evitas este tipo de conflictos (…) Es eso, nada más».

«Si quiere hacerme una demanda, que lo haga», declaró.

«Si sus pagos van a estar. Lo que pasa es que yo no le puedo transferir, porque ella tiene que contestar el correo que se le mandó, pero nada más que eso. Si yo no me voy a arrancar. Si yo sé que ella me hizo el contrato y me hizo algunas gestiones, y obviamente eso tiene que ser cancelado como corresponde«, cerró la Pincoya.