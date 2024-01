Miguelito rompió en llanto con mensaje de Kike Morandé en Tierra Brava

Este domingo en la noche se estrenó un nuevo capítulo de Tierra Brava, en el que los participantes recibieron emotivos mensajes por parte de sus seres queridos. Instancia en la que Miguelito no pudo evitar emocionarse hasta las lágrimas por un mensaje de Kike Morandé.

Resulta que todo comenzó con Fabio, a quien le llegaron mensajes de su madre Isabel y de su hermano Bruno. Con el segundo de los mensajes, donde su hermano le deseaba suerte y le recomendaba llevarse a Arturo Longton y a Miguelito a Canarias para conocerlos, el español lloró de emoción.

«Lo extraño mucho, siempre ha estado conmigo en los momentos buenos y malos, desde niño me ha protegido. Lo admiro mucho», sollozó.

La emoción de Miguelito por el mensaje de Kike Morandé

A Miguelito, en tanto, le llegó un mensaje muy especial, de parte de Kike Morandé, quien lo felicitó por su rol en competencia y los amigos que ha hecho en el encierro. «Te quería felicitar, te he estado mirando y lo que haces es fantástico, cómo compites superando lo de tu tamaño, nada me gustaría más que ganaras el reality», le dijo el recordado animador de Morandé con Compañía.

«Kike nunca se portó como jefe conmigo, siempre como uno más del equipo», dijo, emocionado, el comediante, y admitió que quiere ganar el programa para llevarle una buena sorpresa a sus seres queridos. «En especial a mi señora, que quizás no lo está pasando tan bien por los juegos que hago con las chicas, si me pongo en sus zapatos de ella. Pero estoy tranquilo porque yo sé lo que siento, cada día que pasa amo más a mi esposa y la extraño mucho», aseguró.

El siguiente mensaje fue de Javiera, hermana de Botota Fox. «Hemos discutido mucho con mi hermana, entonces que me mande este saludo lo agradezco de verdad. No había querido hablar de ellas, su papá a mí no me entra, nunca me ha entrado. Pero yo siempre las he amado. Las extraño mucho, nunca he querido hacer algo para afectarles, son lo más importante para mí», lloró el transformista.

Lloró aún más al escuchar un segundo mensaje, de parte de sus perritos ladrándole. «Extraño tanto a mis perritos. Son 8, echo de menos su compañía, te reciben de una manera tan linda, tan de amor. No tienen doble careta, son como son», afirmó Botota.