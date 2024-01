«Mi última recaída no fue hace mucho»: El impactante relato de Cony Capelli sobre su adicción a las drogas

La icónica ganadora de Gran Hermano Chile desde su salto a la fama ha dado mucho de que hablar. La chica reality múltiples veces se ha sincerado con el púbico sobre las difíciles situaciones que ha tenido que superar a lo largo de su vida.

De hecho, ha reconocido que en el pasado tocó fondo por una compleja adicción a las drogas. Una etapa que, según ha mencionado, «me marcó tanto y me dije: ‘No puedo entrar a esta etapa de mi vida, a un reality y no contar mi historia'».

En una entrevista reciente para La Cuarta, Cony Capelli reveló detalles de su vida privada y los cambios que ha experimentado en el último tiempo. Entre ellos, el cómo se alejó de su adicción a las drogas.

Cony Capelli se confiesa sobre su terapia y rehabilitación

«Mi última recaída no fue hace mucho, hace como un año», confesó la chica reality.

Posteriormente, se refirió a sus idas a terapia y a rehabilitación. Recordó, a su vez, que inicialmente su madre no sabía lo que estaba pasando, y que cuando se enteró le pidió que buscase ayuda en algún centro.

«En una terapia las recaídas nunca vuelven a ser lo mismo que en un inicio», declaró sobre su proceso. Luego añadió que «consumes un poco, te sientes culpable y ya no te causa el mismo placer que antes. Lo haces de una manera culposa».

¿Cómo se encuentra ahora?

«Descubrí algo muy clave para mí, para evitar situaciones que me pongan en ese tipo de peligro: rodearme de las personas, todo el tiempo», dijo la celebridad.

La ganadora de Gran Hermano explicó que jamás saldría sola con una persona que apenas conoce, menos si están por ir a una fiesta. De hecho, indicó que en caso de asistir tiene que estar con sus amigos de toda la vida, personas en las que confía.

«Tener mi red, en especial en lo que es la noche; nunca voy a ir a una fiesta si no es con ellos», confesó.

«Sé que al final eso (la droga) siempre está ahí, te está tentando todo el rato», se sinceró la chica reality. Posteriormente, añadió que «no es que no le pueda decir que no, porque le he dicho que no en varias ocasiones en fiestas. No se trata solamente decirle que no, sino que rodearse de un ambiente seguro».

En el mismo contexto, declaró que a pesar de que muchas personas conocen su historia, múltiples veces le han ofrecido drogas. Ante ello es que prefiere rodearse de personas que le generen bienestar a su vida, y que no la incentive a recaer nuevamente.

«La idea no es ir a un carrete y estar expuesta a que todo el rato me estén ofreciendo», cerró.