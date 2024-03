Cony Capelli criticó poca seriedad tras dichos de Rubén: «Se está haciendo un circo de algo muy importante…»

En entrevista con Fotech, la flamante ganadora de Gran Hermano, Constanza Capelli se refirió a las declaraciones de Rubén Gutiérrez, quien hace un tiempo se defendió y aseguró su inocencia a las denuncias de abuso sexual que «Eskarcita» hizo en contra de él.

Cabe destacar, que Gutiérrez fue expulsado del encierro, esto después de que la tiktoker haya realizado denuncias en su contra. Acusando que el excarabinero la tocó sin consentimiento.

Luego del lamentable suceso, Rubén estuvo afuera de los medios por mucho tiempo. Tuvo breves apariciones en páginas de farándula, y recientemente rompió el silencio en el programa que realiza Max Collao, donde asegura su inocencia, según consignó La Cuarta.

«Si llevamos pocos días conociéndonos… Me puso la pierna encima de la parte íntima, me empezó a hacer cariño, me empezó a abrazar. Yo dije ‘qué hago’. Le saqué la pierna, yo le dije que no, porque podía malinterpretarse», relató Rubén Gutiérrez, en dicho programa.

Además, agregó que: «Mantuvimos distancia, no hubo roces de partes íntimas, mantuve la distancia, yo soy grande, contextura gruesa en una cama de una plaza. No nos pidieron el consentimiento, y eso estaba estipulado, estaba prohibido que un viernes a sábado, con alcohol o sin alcohol, durmieran de a dos. Si no nos pidieron consentimiento, era porque nada pasó. Yo no iba con otras intenciones, con las chiquillas tuve respeto con todas, jamás las pasé a llevar ni las hice sentir incómodas».

Las declaraciones de Cony Capelli

La ganadora del reality, se refirió al tema y no guardó silenció. Pidió respeto ya que es un tema delicado, y afirma que tiene que tomarse con seriedad.

«Se está haciendo un circo de algo que es muy importante. Entiendo que todos tengan distintas versiones, pero lo más importante para mí es simplemente no hacer un circo de algo que es tan serio. Creo que se debe enfrentar con la seriedad que corresponde, indicó».

Además, Cony Capelli se refirió a que estos sucesos siempre se deben denunciar: «Es un mensaje que sí hay que dar, que sí hay que hacer los procesos legales, no nos podemos quedar con el haberlo vivido, hay que hacer algo al respecto».

Para terminar, la bailarina dijo que le «Hace ruido que se torne algo mediático y farandulero, cuando no debería serlo. Se está acusando algo que es un delito, algo que es súper potente también para las mujeres, lo que ha sido nuestra lucha feminista durante mucho tiempo y creo que debería tomarse con esa seriedad que corresponde», cerró.