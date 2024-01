La radical decisión de Cony Capelli tras filtración de momentos íntimos en su cumpleaños

El 9 de enero la ganadora de «Gran Hermano Chile», Cony Capelli, celebro su cumpleaños número 28. La chica reality en dicha instancia no dudo en tirar la casa por la ventana y celebrar con algunos de sus ex compañeros, además de invitar a icónicos rostros de Tierra Brava.

Algunos de los invitados fueron Viviana Acevedo, Jorge Aldoney, Skarleth Labra y Fernando Altamirano, sus amigos del «Distrito 12«, con los que generó un cercano vínculo en el reality. Aunque, por supuesto, no podía faltar uno de los rostros más mencionados del momento, Pamela Díaz.

Detalles sobre el coqueto carrete

Se debe recordar que Capelli ha mencionado que tras su participación en el programa de YouTube de la modelo han tenido mucha «onda y química», y que tras su conexión no dudo en invitarla a su cumpleaños. Instancia donde celebraron con unos picarones besos. No obstante, los piquitos con la Fiera no fueron los únicos que ganó esa noche, pues también los tuvo con Fabio Agostini y Viviana Acevedo.

Sin embargo, y en una reciente entrevista para Las Últimas Noticias, la chiquilla dijo que «igual es lamentable para mí que eso se haya visto». Esto ante las filtraciones hechas por los propios invitados sobre la icónica fiesta y los coquetos momentos que se vivieron en ella.

«Recibí mi cumpleaños con mucha felicidad porque siento que fue el año más decisivo e importante, mi vida cambió 180 grados. Lo recibo con más humildad y con madurez que mis 27″, destacó la famosa, para posteriormente añadir que «siento que estoy buscando un camino tranquilo, con más estabilidad, quizás porque estoy acercándome a los 30″.

La fuerte decisión de la chica reality tras su cumpleaños

«No creo que haya sido malo, pero no es algo que quiero que el público sepa», confesó Cony Capelli en torno de las filtraciones que se hicieron en torno a la especial fecha.

«Hay cosas que guardar. Es bueno tener privacidad y eso es algo que aprendido en esta experiencia», relató la ganadora. A lo que no dudo en agregar que «no es bueno contar todo, no es necesario que todos sepan lo que haces o vives».

«Soy una mujer soltera, soy joven y tengo este lado que me gusta, soy muy libre con mi sexualidad. Fue en tono de chiste y no fue una dinámica, sino que surgió durante la noche, no hubo seriedad o romanticismo en esos besos«, añadió ante las situaciones que se filtraron en redes sociales.

«Ya les advertí a todos que la próxima celebración será sin celular porque creo que eso debió quedarse en lo privado y lo íntimo», cerró.