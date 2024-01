«Me quiero ir»: La desgarradora confesión de Dani Castro tras su pelea con Daniela Aránguiz

Hace apenas un capítulo atrás, Tierra Brava nos trajo una feroz pelea que casi termina en golpes. El fuerte conflicto fue protagonizado por Daniela Aránguiz y Daniela Castro, quienes después de una de las competencias no se soportaron más, y comenzaron a tirarse los trapitos al sol.

A pesar de lo fuerte de la disputa, esta no sería una sorpresa considerando el historial de polémicas que se viene cargando el reality. Sin embargo, no se puede dejar de lado el desgaste emocional que provocan las peleas en los integrantes del programa.

Se debe recordar que hace apenas un par de semanas Arturo Longton rompió en lágrimas tras una discusión con Junior Playboy. Instancia en la que confesó estar sumamente cansado del constante acoso dentro del encierro. Esta vez, el colapso lo vivió la ganadora de MasterChef Chile, que tras su conflicto con la ex Mekano, no aguantó el llanto y termino sollozando a escondidas.

Daniela Castro se quiebra en Tierra Brava

Durante el capítulo de este lunes se logró ver como el ánimo de la cocinera descendía, y que la disputa con Aránguiz sí le había afectado bastante. Durante el programa dio múltiples señales de querer abandonar el reality, no soportando el ambiente.

Posteriormente, Castro terminó llorando en su cama, cubierta por las frazadas y siendo consolada por Miguelito. El ex Morandé se preocupó de contener a la chiquilla y brindarle el apoyo que necesitaba en ese momento.

«En mi casa estaría más tranquila. Quiero estar con mis perros, me quiero ir», confesó la ex MasterChef entre lágrimas.

«Llora, pero no nos vamos a ir. Solo es un mal día», respondió el comediante.

«Ya vas a tener tiempo para estar en tu casita, hacer tus cosas y estar con tus perritos. Después te acordarás de estos momentos», le aseguró.

Finalmente, Daniela Castro evidenció que no se siente como parte de un equipo. Además de mencionar que «no me gustan las peleas, te lo juro. Hice todo para arreglarlo, no sé qué más poner de mi parte. Ya no tengo ganas de hacer nada», cerró.