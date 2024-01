José Luis Repenning impacta al revelar que comenzó con radical cambio de vida

Durante la mañana de este miércoles 10 de enero, José Luis Repenning sorprendió en ‘Tu Día’, al dar a conocer una inesperada noticia que sin duda le significara un gran cambio de vida, justo con el comienzo del año.

¿Cuál es la inesperada noticia de José Luis Repenning?

Es de esta forma que, el animador de Canal 13 le confesó a su compañera y amiga de años, Priscilla Vargas, que tomó la decisión de inscribirse al gimnasio. «Estoy con el propósito de cumplir, me inscribí en un gimnasio. En esta oportunidad espero que no sea un donativo al dueño del gimnasio, siempre me pasa», comenzó señalando.

Sin embargo, tras esto, es que la Pri le lanzó una broma de una a su compañero desatando varias risas en el estudio del matinal de Canal 13. «Una cosa es inscribirse, pero otra cosa es ir».

Incluso, el rostro del ‘Trece’ confesó que hoy no se podía levantar de la cama tras los ejercicios: «Fue un griterío (de quejas), los vecinos pensaron que le estaban pegando a alguien. Levantar el brazo para echarme el desodorante… La verdad es que si hoy me ven con poco movimiento, tiene un motivo. Pido disculpas si no me muevo mucho hoy. Pero es por un propósito», manifestó José Luis Repenning.

Como era de esperar, en redes sociales estallaron con la noticia y le dejaron varios mensajes.

«❤️❤️❤️❤️ son un encanto, dan frescura al matinal,y cuando anuncian que son pareja,se ven tan enamorados se nota en sus miradas ,jijiji»; «Muy bien !!!!!para bajar un poco tú guatita….que te vaya súper»; «Si, en realidad está con mucha pancita ☺️»; «Me encanta esta dupla. Son Livianitos; Divertidos. Amenos» o «Todos somos Repe ! ✌️» se puede leer en la cuenta de Instagram de Canal 13.