«¿Por qué lo favorecen tanto?»: Redes sociales estallan contra Tierra Brava tras triunfo de Miguelito

Este martes Tierra Brava llevó a cabo una nueva ronda de eliminación. En esta se debieron enfrentarse Chama, Junior Playboy, Arturo Longton y Miguelito. Sin embargo, fue este último el que se robó la atención de la audiencia, y a quien se le acusó de tramposo.

La competencia consistió en pasar un circuito de múltiples obstáculos para luego poner a prueba su equilibrio y encontrar unas llaves escondidas en unos palos. Sin embargo, el formato en el que estaba hecho el enfrentamiento llamo bastante la atención de los televidentes. Estos empezaron a criticar, a través de redes sociales, que todo estaba instalado para beneficio del ex Morandé.

¿Quién ganó la ronda?

Tanto Chama como Junior tuvieron grandes dificultades para terminar la competencia, mientras que Longton directamente la abandono. Por otro lado, el comediante finalizó el circuito sin ningún problema.

«No puedo, me duele mucho, no me da. Imposible, si me pones un millón de dólares tampoco podría. Tengo todo inflamado, negro, te mueres», le confesó Arturo a Karla Constant.

Se debe mencionar que tras su abandono a la competencia, el chico reality deberá enfrentarse a Junior Playboy en el duelo de eliminación. Esto debido a que quedaron en cuarto y tercer lugar respectivamente.

«Pensé que me iba a demorar más. Es un envión anímico para continuar y seguir ganando el respeto de mis compañeros que a veces me subestiman», dijo orgulloso el humorista, quien se llevó la victoria.

Así reaccionó el público en redes sociales

A pesar de la celebración del ex Morandé, y su orgullosa postura sobre haber ganado de manera justa la competencia, quienes miraban el programa lo hicieron pebre. Los internautas no soportaron los detalles de la competencia, y no dudaron en criticar al artista junto a la producción de canal 13.

«La prueba está hecha para Miguelito. Qué paja que le den tanta pantalla a este weon envidioso y desagradable», «cuando es fuerza le bajan el peso, pero cuando son cosas de tamaño no le achican los túneles a él para hacerlo justo», «¿por qué favorecen tanto a ese enano degenerado?», «sean más disimulados po la cagaron pa favorecer a Miguelito», fueron algunos de los comentarios en contra del comediante.

Junto a las críticas, también se sumaron los memes y risas ante el descarado actuar del programa.

