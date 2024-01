«Corte bacinica»: El nuevo look de Paty Maldonado que generó burlas de Viñuela y Argandoña

La panelista Patricia Maldonado fue nuevamente motivo de burlas entre sus compañeros en una nueva edición de Tal Cual. En esta ocasión, la opinóloga estrenó un nuevo look y reveló que fue ella misma quién se cortó el pelo.

Maldonado lució una cabellera mucho más clara, y lo que impactó a sus compañeros fue saber que ella misma actuó de peluquera. Según menciona, incluso, se dejó unos ‘pelones’. Ante esto, sus colegas en el espacio, Raquel Argandoña y José Miguel Viñuela no aguantaron las burlas y comentarios.

«Estás estupenda», la saludó Viñuela al comenzar el programa, mientras que Argandoña agregó: «¿Te cortaste el pelo tú o fuiste donde una estilista?».

Esta pregunta soltó una risa del animador.

«Tú sabes que a mí me gusta experimentar con mi cabeza», respondió Maldonado, desatando las carcajadas de Viñuela. Sin embargo, la ‘Quintrala’ volvió a involucrarse en la conversación, recordando los «cortes bacinicas» de los niños.

La enojo de Paty Maldonado a Raquel Argandoña

La ex Mucho Gusto, molesta que la agarraran para el «leseo», enfrentó a su amiga: «¿Tú te sabes peinar sola? ¿Te sabes cortar el pelo sola? ¿Te tiñes el pelo sola? Entonces no hables cuando no sabes hacer una cosa», confrontándola.

Tras la tensa situación, Maldonado contó que ella misma se aclaró y se hizo el corte de cabello, pero que no ha podido ir a la peluquería. Esto, por falta de tiempo y exceso de trabajo. Además, mencionó que en su casa se encuentran haciendo reparaciones.

Ante los comentarios odiosos que le han llegado, la cantante también comentó que «no pesco. Quienes me ven, me dicen, no les haga caso cuando son idioteces».

«Tú te expones, porque le debes respeto al público», volvía a molestarla Argandoña, sumando que «cuando te echaron del Mega estabas más simpática. Ahora estás insoportable».