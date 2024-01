«Vi como se rieron»: Shirley Arica arremetió contra La Chama en su regreso a Tierra Brava

La noche de este martes se vivió el reingreso de Shirley Arica a Tierra Brava, a semanas de dejar el encierro por una lesión en su nariz. Y al parecer la chiquilla llegó a lanzarse con todo en contra de Alexandra ‘La Chama’ Méndez, tal como se pudo ver en el adelanto.

Resulta que todo comenzó cuando Matías Vega hizo una actividad con los participantes en la que debían tener los ojos vendados, momento en el que llegó la peruana, besando, tomando de la mano e interactuando con sus compañeros en silencio, hasta que se dieron cuenta de que era ella.

Es tras esto que, Shirley Arica se puso a conversar con su equipo en Tierra Brava, donde confesó que vuelve con La Chama, como su máxima enemiga. «Siempre se vendió como una persona frontal y no lo ha sido, ha dicho muchas cosas de mí que no son ciertas, y tengo que hablar con ella».

Shirley Arica enfrentó a La Chama en Tierra Brava

Por lo mismo que en el adelanto del nuevo capítulo, se puede ver a la influencer encarando a la venezolana mientras todos comían. «Vi como se rieron, vi como hablaron de mí. Muchas veces, porque las he visto todas. Y si eres tan frontal, debiste decírmelo en la cara, no hablar tras de mí».

Frente a esto, La Chama intentó bajar el perfil y aseguró que no se acordaba lo que había dicho de ella. «¿Pero qué dije?, ¿que te vivías enferma, que no hacías las actividades, qué cosa? Siempre dije que eres floja».

Momento en el que Shirley no dudó en lanzarle todas las conversaciones que tuvo con Luis Mateucci. «Dijiste que yo tengo un curriculum recontra recorrido, que tú solo has estado con puros top. Luego dijiste que no tengo nada en el cerebro y que no sirvo para nada».

«No te acuerdas de lo que dices, uno tiene que ser consecuente con lo que dice. Pero si me quieres decir algo, me lo dices a mí», cerró.