Luis Pinto se fue en picada contra Felipe Avello: «Él está haciendo stand up comedy por mí»

En la jornada del primero de enero, Cesar Huispe, más conocido como Cesarito publicó un nuevo documental en su canal de YouTube, Críticas QLS. Dicho video aborda la historia del exmodelo nacional, Luis Pinto.

En el documental de más de un hora y titulado «Giro Transversal: La Historia de Luis Pinto», el exparticipante de Cara & Sello recordó el incomodo momento que vivió con Felipe Avello. Recordemos que en dicho episodio emitido en 2006 y titulado “Modelos”, se mostró un choque cultural entre el chileno y su colega argentino, Rodrigo Orihuela.

Durante aquella emisión, Pinto sufrió diferentes inconvenientes, los cuales fueron duramente criticados y catalogados como «humillantes».

A casi 18 años del capítulo, Luis volvió a las pantallas para comentar sobre la actualidad de su vida, la cual está marcada por su lucha contra un difícil cáncer al colon, el cual le diagnosticaron a fines de 2022.

Ante esto, afirmó: «Mi vida cambió en un 100%», confesando que en varias oportunidades pensó en suicidarse.

«Me dieron ganas de desaparecer, porque no me merecía esto si iba a sufrir tanto», dijo, añadiendo que debido a su condición no puede trabajar.

Las críticas de Luis Pinto en contra de Felipe Avello

Su enfermedad no fue lo único que desconcertó a sus seguidores, sino que en el documental también tuvo duras críticas hacia Felipe Avello, mencionando que el comediante lo grabó sin su consentimiento.

Cabe recordar que en la pasado, Luis Pinto fue parte de los inicios de Avello, participando en sus primeras rutinas y filmando un videoclip con la banda Dina Gómez.

«Ahí hubo una cosa muy fea de Felipe. Él quiso hacer lo que hizo conmigo y después ‘me voy’. Me hizo una grabación que salía desnudo y yo le dije que no me grabe las partes íntimas, que no quería que las vieran», indicó.

Además de esto, el entrevistado señaló: «Al final lo mostró (en una presentación posterior). Y él empezó, y lo puedo decir a la cámara, él, gracias a mí, está donde está ahora. Él está haciendo stand up comedy por mí».

«Él se presentó en el primer evento y me dijo ‘Luis, quiero hacer esto’, pero le dije que ‘si me vas a poner (desnudo) atrás en la pantalla en el Teatro Alcalá, que no lo pusiera'», agregó

«Me dijo que iba a ser censurado, que no se iba a ver. Ese día estaba lleno y yo transpiraba helado. El teatro se llenó y él dijo que yo estaba preso, cuando en realidad estaba detrás del telón. Y (mostrando el video) decía ‘vean a Luis cómo se está bañando’. Yo no di consentimiento al video que se tiró, llegó y lo lanzó. Y me mostró la parte íntima», complementó.

Cerrando el documental, Pinto aseguró que en aquel show Felipe Avello le preguntó a sus seguidores «¿quieren verle el pene a Luis?», lo cual finalmente realizó.

«Eso está grabado en YouTube y lo tengo guardado yo. Y con eso a mí me dejó mal, vi que no era una persona tan derecha», concluye.