Cristián Campos rompe el silencio tras acusación de abuso: «Jamás hice algo indebido»

Cristián Campos, actor chileno, ha roto su silencio luego de recibir una denuncia por abuso sexual infantil por parte de Raffaela di Girolamo. El actor informó que ha estado recibiendo amenazas por parte de la denunciante durante más de diez años.

El actor entregó su declaración al medio La Tercera, luego de vrias semanas en silecio. Esto tras la querella de Raffaela di Girolamo en su contra por abuso sexual.

Campos explicó que la situación comenzó hace más de una década cuando Raffaela di Girolamo lo contactó durante el rodaje de una película. En ese momento ella afirmó haber tenido «flashbacks» de abuso sexual por parte de su padrastro, que era él.

«Yo estaba grabando una película en el norte, una película sobre los mineros…Estaba yo ahí en la noche grabando y me llama Raffaella. Y yo le digo “¿Raffa?”, y me dice: “Te llamo porque tuve un flashback y descubrí que yo también fui abusada por mi padrastro”. El padrastro era yo. Yo grabando en el norte, muerto de frío…ella diciéndome esto, yo la verdad es que no entendí, no me hice cargo del asunto. Le pregunté que a qué se refería, si estaba hablando en serio, que cómo, que cuándo, de qué estaba hablando, qué es lo que era un flashback«.

Desde entonces, según Cristián Campos, ha sido objeto de constantes amenazas por parte de Raffaela Di Girolamo. Señalando que esto incluía mensajes agresivos por WhatsApp, correos electrónicos y llamadas telefónicas.

«Ella está muy alterada y me dice que…no me da ninguna explicación y en cambio me dice que me va a cagar la vida, con esas palabras, y corta. Y ahí empieza una cadena de mensajes de ella hacia mí amenazándome«, aseguró.

La version de Cristián Campos

El actor señaló que, a pesar de las amenazas, nunca fue informado de la denuncia presentada en su contra. «El abogado Hermosilla dijo en alguna declaración que la Fundación para la Confianza me había avisado oficialmente hacía un mes de esta demanda y eso no fue así. No tuve ninguna información oficial ni extraoficial», afirmó Campos.

Campos también defendió su inocencia, asegurando que nunca ha cometido ningún acto indebido contra la hija de su expareja, Claudia di Girolamo. «Estoy seguro de que jamás hice algo, ni siquiera parecido que pudiera ser interpretado como eso«, afirmó.

«Pero estoy casado, en una situación con una hija chica que está entrando al colegio, y yo digo ‘si esta señorita de pronto levanta la mano y denuncia, la tendencia social era creerle a la supuesta víctima’», agregó.

El actor relató cómo las acusaciones han afectado su vida profesional, mencionando la pérdida de oportunidades laborales y el alejamiento de marcas y productoras.

«De las amenazas privadas pasamos a otra modalidad que yo de repente descubro. Estoy grabando una teleserie y descubro por comentarios del elenco que la Raffaella está esparciendo rumores públicos en mi lugar de trabajo de que me va a demandar por abuso».

«Las productoras, las maquilladoras, sabían este asunto. Ustedes saben que después de la pandemia costó mucho encontrar trabajo, esta teleserie nos había salvado ya un par de años y me prometen seguirme contratando en los próximos proyectos. Pero de pronto me doy cuenta de que no hay más proyectos para mí«, lamentó Campos.