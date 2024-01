«Una vergüenza este juez»: Estas son algunas de las reacciones tras las medidas cautelares a Cathy Barriga

En la jornada de hoy, tuvo lugar el segundo día de formalización en contra de Cathy Barriga por el delito de fraude al fisco. Esto, mientras se desempeñaba a cargo de la Municipalidad de Maipú.

Ante esta situación, en el 9° Juzgado de Garantía se confirmaron las medidas cautelares que deberá cumplir la imputada. Estas son: arresto domiciliario total, arraigo nacional y prohibición de comunicarse con ninguno de los testigos u otros imputados.

Recordemos que la Fiscalía Oriente pedía la prisión preventiva de la exautoridad. Sin embargo, el juez dictaminó que no existen las pruebas necesarias para dejarla privada de libertad.

Cabe señalar, que a la exalcaldesa se le acusa de instalar una «gobernanza fraudulenta» en el municipio y causar un perjuicio a su patrimonio de, al menos, $30.622.935.635, por una serie de delitos cometidos entre 2016 y 2021.

Reacciones en redes sociales

Tras la decisión, las redes sociales ardieron en llamas. Especialmente, los comentarios fueron dirigidos hacia una persona, el juez Hugo Salgado.

«Cuánto recibió el juez para no dejar en prisión preventiva a Cathy Barriga?», «Una verguenza este juez», «Un chiste creer que no hay posibilidad de fuga de Cathy Barriga, como siempre la justicia en Chile», Una vez más la justicia en Chile se burla de los pobres», «Vergüenza nacional», «Gente en cana por vender verduras en la esquina y Cathy Barriga libre luego del mayor desfalco municipal» y «Cuando no eres Cathy Barriga, la vara de la justicia es otra», son solo algunos de los comentarios que se leen en X (Twitter).

Cathy Barriga riéndose de Maipú, el Juez riéndose de Chile. pic.twitter.com/kmwxGBV3mo — Bendito Vector (@benditovector) January 18, 2024