Luis Mateucci arremete sin piedad en contra de Angélica Sepúlveda tras sus duros comentarios en Tierra Brava

Las polémicas de Tierra Brava siguen más presentes que nunca, tanto dentro de la pantalla como en tiempo real. Así se vio en uno de los episodios recientes, en el cual Angélica Sepúlveda acusó a Luis Mateucci de ser un «maricón», tras haber utilizado a «la Chama» para ganar pantalla.

Según la acusación, lo anterior se habría dado hasta que llegó Daniela Aránguiz al encierro, haciendo que Mateucci no le diera más atención a Alexandra Mendez.

La fuerte acusación no tardó en obtener una respuesta por parte del rostro argentino, misma que fue revelada recientemente por la reconocida Cecilia Gutiérrez en pleno programa de televisión.

¿Cuál fue la respuesta de Luis Mateucci?

Como ya te contamos, esta fue revelada por Gutiérrez en el programa Sígueme del canal TV+. Fue aquí donde poco a poco se comenzó a dar un adelanto al respecto, hasta que finalmente dejó caer la noticia.

«¿Quieres escuchar lo que dijo Luis Mateucci? Vamos a escucharlo», adelantó la propia Cecilia Gutiérrez previo a soltar la bombita.

Fue aquí donde se mostró un audio, en el que Mateucci expresaba varias cosas fuertes.»Encuentro muy cara de raja que me diga a mí que soy un maricón porque no le estoy diciendo nada a ‘la Chama’ porque no era mi pareja», dijo en un inicio.

Esto fue solo el inicio, ya que posteriormente vendrían más dichos al respecto. «Claramente le debo un respeto y una explicación, pero no es mi pareja, ni mi novia, ni polola, ni nada”.

Si bien esto ya era bastante fuerte, aún faltaba la respuesta más personal por parte de Luis Mateucci, la cual fue sin piedad alguna. «Y que su marido de ahora creo o no sé, el turco este… estuvo 40 años casado con una mujer con hijos y todo y la dejen por videollamada».

«Entonces a mí no me hables de boludeces. Son todas buenas para hablar, pero ¿por qué no se miran un poquito para adentro?”, concluyó.

