Así fue la tensa discusión entre Shirley Arica y Arturo Longton que terminó entre lágrimas

En el capítulo de este martes de Tierra Brava, los participantes tuvieron una especial dinámica, en las que, en parejas, les tocó imitar algunos de los momentos más icónicos de los antiguos realitys de Canal 13.

Es en este contexto que a Shirley Arica y Arturo Longton se les encargó actuar la escena del primer beso entre Álvaro Ballero y Janis Pope en ‘Protagonistas de la fama’ (2003). «Imitar a Ballero es un honor», admitió Longton ante el encargo.

Mientras ensayaban las escenas, ambos se enfrascaron en una fuerte pelea. Arturo, ofuscado, se sacó el micrófono, se lo tiró a Shirley y se fue. «¡A mí no me tires las cosas, imbécil!», le dijo ella, y se quedó llorando. Con esto, ambos se restaron de la actividad.

Miguelito consoló a Shirley, quien le decía que pelearon porque él intentó darle un beso y ella no quiso. «Él es muy cambiante, eso no me hace bien, ahora me siento triste, desenfocada», explicó ella.

La confesión de Arturo Longton tras la discusión

En tanto, Arturo Longton se descargó con Daniela Aránguiz. «No entiendo nada de la Shirley. No sé de qué manera comportarme, le dije que la cag…, me disculpé por las cosas estúpidas que dije. Pero todo lo que le digo se lo toma a mal. Para mí esto no es un juego, volví por ella, me importa una r… esta h…, no soy actor ni estoy con ella por interés»

Luego, el chico reality se quejó de que Fabio sirviera de interlocutor entre él y Shirley. «Le dijiste que estaba enamorado de ella, con eso se asusta. Fue mucho peor», le aseguró Arturo al español.

Molesto, le confesó a Chama su incomodidad con la intervención de Fabio. «Me carga Fabio porque se lo toma a la ligera, aconseja que si me peleo termino no más, como si esto fuera desechable. Y no es así», sostuvo Artuto Longton.

“Sólo tú sabes lo que sientes. No puedes preguntarle a alguien que ni siquiera tiene una buena relación con nadie”, opinó de vuelta la venezolana. “Por eso extraño a Pamela”, respondió Arturo.