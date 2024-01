Jhonatan Mujica no se guardó nada en contra de Chama y Botota Fox en Tierra Brava

El icónico programa estelar de Canal 13 desde sus inicios ha estado marcado por las constantes polémicas, y el capítulo de anoche no fue la excepción.

Este martes ocurrió la nueva jornada de votación, donde el foco estaba puesto en Jhonatan Mujica, Chama y Nicolás Solabarrieta. Quienes concentraban votos en su contra para ser nominados. Aunque, finalmente, el competidor que tendrá que ir a la competencia de eliminación será el hijo de Ivette Vergara y Fernando Solabarrieta.

Sin embargo, quien se terminó robando la jornada fue el modelo de alta costura, quien vivió tensos momentos durante el «Cara a Cara». Esto debido a que decidió transparentar su malestar con el dúo de amigas compuesto por Chama y Botota. Quienes han sido protagonistas de múltiples conflictos dentro de la casa.

De hecho, el modelo aprovecho la instancia para confesar lo decepcionado que estaba de la transformista, y de las actitudes que tomó dentro del reality de Canal 13.

Jhonatan Mujica contra Botota Fox

«El día que te acercaste a mí, que me viste cabizbajo, me juraste lealtad. Al día siguiente, utilizaste esa información que era personal, privada y bastante delicada, la utilizaste para herirme o atacarme, no sé cuál era tu intención. «, comenzó el modelo en el Cara a Cara.

«Para mí es bastante desleal, me desilusioné bastante del José Miguel que conocí», añadió dolido Mujica tras las actitudes de la comediante. Quien no le respondió y prefirió darle la espalda como si nada.

Sin embargo, Karla Constant le solicitó a Botota que le respondiera a su compañero, pero esta solamente dijo que la gente juzgará desde la casa. La actitud de la artista solo provocó que el ambiente se volviese más tenso entre los participantes de Tierra Brava.

La intervención de la Chama

Al momento de votar, la Chama no dudo en hacerlo contra Mujica. Instancia que aprovecho para hacerle una broma al modelo, quien ha mencionado que se siente solo, así que le dio un muñeco que tenía barba y que en el torso decía «Milán».

El chiquillo rápidamente mostró su descontento ante las actitudes de sus compañeras.

«Me parece una falta de respeto, tú entiendes exactamente por qué lo digo, hasta tu amiga (Botota) lo debe entender. Así que no te lo voy a aceptar, te lo agradezco, pero no te lo acepto», respondió ante la supuesta broma.

Tras la finalización del proceso de votación, el modelo se mostró agotado mientras conversaba con Daniela Aránguiz. A quien le confesó que «hay gente a quien le tengo cariño, y fue capaz de jugar con eso. Ese muñeco era por mi ex. La Chama y Botota lo hicieron».

«Las mismas que andan diciendo que yo me hago la víctima por estar lesionado», añadió cansado por la situación con sus compañeras de encierro.

«Son un par de asquerosas personas, Botota y Chama. Me sorprende que personas a las que yo les tenía mucho cariño vengan y duden de mí porque estas dos les meten cizaña en la cabeza», destacó Mujica.

Sin embargo, la situación no quedo allí, ya que, posteriormente, la comediante se acercó para pedirle disculpas por la broma con el muñeco. Incluso le aseguró que no tenía idea que su ex vivía en Milán.

«Te lo juro por mi madre que tengo tatuada acá, te lo juro que no lo hicimos con esa intención. No quiero que te sientas mal, queremos jugar contigo. Para que no pienses que no fue con esa intención. Te pido disculpas«, afirmó.