«No te pegui el show»: Destrozan a Rubén Gutiérrez tras anunciar debut en la música

Sin duda que Rubén Gutiérrez se convirtió en uno de los participantes más controvertidos en su paso por Gran Hermano Chile, esto luego de que terminara expulsado del reality por acusaciones de abuso por parte de Scarlette ‘Eskarcita’ Gálvez.

Desde ese momento que el ex Carabinero se mantuvo alejado de la vida pública, reapareciendo hace un tiempo para contar cómo había vivido esta situación, además de adelantar que ya estaba trabajando en algunos proyectos para los seguidores que los apoyaron.

«Quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando», afirmó solo unos días Rubén Gutiérrez a través de sus historias de Instagram.

Es en este contexto que ahora el ex chico reality, sorprendió al revelar que decidió incursiona en la música. Pues en su video de la red social, donde se le puede ver bailando al ritmo de una canción tecno, confirmó que está preparando la llegada de su nueva canción.

«Se estrena mi primera canción en enero. Agradecido a todos los que me apoyan, esto es para ustedes», comenzó escribiendo Rubén Gutiérrez, junto con agregar: «Hola mi gente. ¿Cómo están? Bueno. Quiero darles las gracias por todo su apoyo. Todos pensaban que estaba apagado, pero estaba cocinando».

Hacen bolsa a Rubén Gutiérrez

Como era de esperar, la publicación del joven de 27 años se llenó de críticas por parte de los usuarios, pues a pesar de que tuvo algunos mensajes de apoyo, la mayoría era dedicándole duras palabras por el registro.

«Cómo desveoo esto»; «Le dicen uds o le digo yo»; Cuando se estrena pa no escucharla»; «Falta asesoría ahí, pobre familia»; «La media perso!»; «Pucha quien lo estará aconsejando»; «Dios no se Aburre»; «Y vendrán cosas peores dice la biblia!»; «Se carabinero mejor compa no te pegui el show» y «Q fomedad más grande», es parte de lo que le escribieron.