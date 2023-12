Rubén Gutiérrez revela por qué no puede hablar de su expulsión de Gran Hermano Chile

No cabe duda que el momento más polémico de Gran Hermano Chile, es la expulsión de Rubén Gutiérrez, a quien sacaron rápidamente del espacio tras ser acusado por Scarlette Gálvez de tocarla sin su consentimiento mientras compartían cama tras la fiesta semanal.

Y a pesar de que desde el reality de Chilevisión hizo todo lo posible para hacer desaparecer su participación. El ex carabinero recurrió a las redes sociales para asegurar su inocencia y confirmar que pronto daría su versión de los hechos. Pero al final esto nunca ocurrió.

Frente a esta situación, es que durante la jornada de este martes, Rubén Gutiérrez reapareció en su cuenta de Instagram, donde publicó un video explicando los motivos. «Primero que todo, quiero ofrecer una disculpa a cada uno de ustedes, las personas que me han estado apoyando en todo este proceso».

La expulsión de Rubén Gutiérrez de Gran Hermano Chile

«Quiero mencionar que todavía mantengo vínculo con Gran Hermano, y por esta misma situación no he podido dar mayores declaraciones (…) quiero que ustedes se enteren de que ya tengo unos proyectos, los que de a poco los voy a estar mostrando», además de agregar que «espero que les guste, es 100% para ustedes».

Junto con esto, Rubén Gutiérrez señaló: «Gracias por la espera, por todo el apoyo que me han entregado, soy una persona muy agradecida, de corazón».

Por último, el exjugador de Gran Hermano Chile, explicó que no se ha sentido muy bien de ánimo, motivo por el que ha estado alejado de las redes sociales

«Así que espero que me entiendan y comprendan por toda esta situación, porque no he estado bien, he estado desmotivado, por eso he estado desconectado, para que ustedes se enteren, pero ya pronto llegará el momento cuando todo se resuelva, de una u otra manera», cerró en el registro que subió a sus historias de Instagram.