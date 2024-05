Mujer en foto filtrada de Fernando Solabarrieta rompe el silencio: «El daño que hicieron…»

La jornada de este martes, Cecilia Gutiérrez filtró una foto de Fernando Solabarrieta, en compañía de una misteriosa mujer, asegurando que entre ambos había algo más que una amistad, luego de su separación con Ivette Vergara.

«Fernando Solabarrieta dijo estar soltero. Pues tan, tan soltero no está…», escribió en sus historias de Instagram, antes de publicar la postal, en la que el periodista aparece besando de costado a la chiquilla, mientras luce su anillo de matrimonio.

Pero a las pocas horas, la propia Miss Bombastic confesó que decidió bajar el registro, luego de que el comentarista deportivo se comunicara con ella para explicarle el contexto y negar algún tipo de relación.

«Él se comunicó conmigo, hablamos por WhatsApp. Él me dice que esa foto es antigua, que por eso está con argolla. Que él cree que esa foto tiene más de un año, y que esa persona no es su pareja…», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea, Cecilia Gutiérrez agregó: «Ustedes saben que con eso yo soy super rigurosa, si bien la primera fuente dice lo contrario a lo que dice mi fuente, uno tiene que creerle a la primera persona. Él dice eso».

«Él fue muy caballero al hablarme todo y me dice que respeta mucho mi trabajo pero que él no la conoce y que esa foto es antigua y nada… eso quería dar la actualización de la noticia», cerró.

Y cuando parecía que la cosa había quedado ahí, ahora apareció la mujer de la foto con Fernando Solabarrieta, quien en conversación con AR13, quiso dar su versión de los hechos, afirmando que no estaba nada contenta con la información que se filtró.

¿Qué dijo la mujer de foto filtrada con Fernando Solabarrieta?

Identificada como Natalia Hernández, la mujer de partida le señaló al portal de farándula que «Esta situación para mí es muy delicada, debido a que están hablando muchas cosas que no son».

Junto con esto, afirmó que la viralización de la imagen le trajo consecuencias en lo laboral. «Yo tengo una empresa y mi marca es mi nombre. El daño que hicieron subiendo esto (la fotografía)».

«Mi abogada pondrá una demanda contra la persona que subió esto. He recibido muchos mensajes hacía mi empresa y mi imagen anda por todos lados», cerró.