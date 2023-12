«He estado delicadita»: Mónica Ramos rompe el silencio sobre su estado de salud

Durante los últimos días, los seguidores de Gran Hermano Chile, han estado más que preocupados, luego de que se diera a conocer que Mónica Ramos, ex participante de 77 años, estaba pasando por un delicado estado de salud tras el fin del reality.

Todo comenzó luego de que Trini Cerda, su compañera de encierro, escribiera en Instagram: «¡Monita mejórate luego, te amamos infinito! Me encantó el almuerzo de hoy (ayer), me encanta tenerlos cerquita. ¡Gratitud por el programa porque me regaló ángeles!».

A raíz de esto, es que la tripulante de cabina conversó con Publimetro, donde reveló que «la Moni está con muchos exámenes, aún no sabemos qué es, pero ha presentado mucha tos hace un mes y le duele mucho el cuerpo. Está débil».

Posteriormente, desde Página 7 se contactaron con Falide Espinoza, hija de Mónica Ramos, quien aseguró: «Mi mamá está muy resfriada, con mucha tos. Es un cuadro respiratorio, se está atendiendo de forma particular y está tomando remedios. El miércoles la verá un broncopulmonar».

¿Qué pasó con el estado de salud de Mónica Ramos?

Es en este contexto que, durante las últimas horas, desde Tiempo X, se contactaron con la participante más longeva de Gran Hermano, quien dio detalles de cómo está su salud actualmente y qué es lo que había pasado con ella.

«Lo que más me entorpece mi salud es este resfriado que está muy pegado. Es toser, botar materia. Yo pedí que me hicieran exámenes a mi pulmón porque es demasiado», comenzó relatando Mónica Ramos.

Junto con esto, afirmó que su enfermedad se debió a los cambios de temperatura de la época. «El tiempo ha cambiado muy bruscamente. Nosotros llegamos a la feria como 6:45 O 7:00, y a esa hora está helado. Después se pone caluroso y uno se desabriga y al contrario. Se me juntó eso».

Por último, mencionó que «he estado delicadita y hasta un poco desubicada, en el sentido que yo no quería contestar el teléfono, no tenía ganas de contestarle a mis amistades, aunque sea en el WhatsApp porque me daba al tiro con la tos».