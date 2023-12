Remezón en Canal 13: Afirman que Tonka Tomicic no seguiría durante el 2024

Al parecer, Tonka Tomicic estaría pasando por un complicado momento laboral de cara a la llegada del 2024. Al menos así es como lo revelaron en Zona de Estrellas, donde contaron varios detalles de lo que se vendría para su futuro más cercano.

Frente a esto, es que Mario Velasco comenzó señalando que a la ex animadora del Festival de Viña, no le renovarían el contrato que tiene hasta la fecha con Canal 13.

«Al parecer Tonka Tomicic está con un pie afuera de Canal 13. Esto quiere decir de que, a partir de la fecha de expiración de su contrato, ya no estaría considerada para nuevos proyectos», afirmó el animador del programa de farándula de Zona Latina.

Por su parte, Manu González indicó que «en el mes de febrero la animadora podría abandonar la estación del angelito, después de casi 12 años al servicio de la misma. Parece ser que en febrero terminaría su contrato».

¿Qué pasa con el futuro en televisión de Tonka Tomicic para este 2024?

Es a raíz de esta situación, que en Zona de Estrellas, también aprovecharon de confirmar que desde la estación privada, no tienen contemplado entre sus planes sumar a Tonka Tomicic a ninguno de los programas relacionados con el Festival de Viña.

«El canal ha decidido que de todas formas, paulatinamente, Tonka Tomicic vaya desapareciendo de la estación. O sea, el año pasado fue protagonista, porque fue la animadora de la Gala y este año se queda sin ese lugar», continuó el periodista español.

Siguiendo por esta línea, mencionó: «Ahora, yo he tratado de preguntar más allá para saber si estaría presente en la Gala como invitada, paseando por la alfombra roja y ojo, no me lo han descartado. A mí lo que me han dicho es que esté presente Tonka Tomicic en la alfombra roja depende única y exclusivamente de ella. Si quiere ella, desfila. Si no le apetece, se podría ausentar del evento».

Mientras que, Adriana Barrientos aseguró que «y en la tienda de Sarika Rodrik hay un vestido de 90 millones de pesos que está reservado a nombre de ella».

Hay que señalar que estos rumores cobraron fuerza, luego de que se revelara que la Gala del Festival de Viña, será conducida por Eduardo Fuentes y Nacho Gutiérrez, a diferencia de la de este año, que tuvo a Tonka a la cabeza.