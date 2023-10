«¿Qué te pasa?»: Hacen bolsa a Alessia por pregunta a Américo en Gran Hermano

La noche de este viernes se vivió una nueva fiesta semanal en Gran Hermano Chile, donde la sorpresa para los participantes resultó ser ni más ni menos que Américo, quien llegó a animar las jornadas con todos sus grandes éxitos.

Es en este contexto que, luego de su show, los jugadores le mostraron cómo es la casa ubicada en Argentina. Momento en el que mientras estaban en la cocina, Alessia Traverso mostró sus dotes para el canto, al ser motivada por sus compañeros.

Tras esto, es que la joven sorprendió a los fanáticos de Gran Hermano, luego de hacerle una cuestionada pregunta a Américo. «¿Cómo fue tu carrera musical con un estilo que quizás no es el que más vende? Porque igual es un factor súper importante».

Frente a esto, es que el cantante le respondió que «es bien estigmatizado el estilo. Cuando partí, no todos decían a viva voz, ‘me gusta la cumbia'».

Junto con lo que agregó: «Le va pasando a todo lo nuevo que se presenta. Las personas, siempre a lo nuevo le tenemos miedo, nos asustamos, en vez de acercarnos y conocer».

Hacen bolsa a Alessia por pregunta a Américo

Como se podía esperar, el público de Gran Hermano, no dudó en lanzarse con con todo en contra de Alessia por su pregunta a Américo, recordando que la cumbia es uno de los géneros más populares de nuestro país y que el cantante tiene un gran reconocimiento.

«Mala pregunta para un cantante como Américo, como que la cumbia no vende?!!!! Enserio, es un género demasiado popular amiga que te pasa»; «La cumbia que no vende? 😳 es una broma?»; «Alessia siempre un comentario desatinado»; «Que pregunta más déspota , ninguneo su música»; «siempre ninguneando a los invitados» y «Para decir que la cumbia no «vende» le falta un montón de calle» es parte de lo que le escribieron.