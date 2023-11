Mauricio Medina se quiebra al recordar la decisión de su amputación: «Estaba solo, confundido y asustado»

Tras sufrir una complicada descompensación diabética durante un viaje a Perú, que lo dejó por varios días en coma inducido, además de la amputación de uno de sus pies. Ahora Mauricio Medina hizo su primera aparición televisiva, donde se refirió a esta lamentable situación.

Resulta que en la entrevista con Julio César Rodríguez en Contigo en la Mañana, el comediante comenzó relatando que todo partió luego de que no lo dejaran viajar en avión por tener una herida en el pie, por lo que debió viajar en bus hasta Chile. «Cuando llegué a Arica, el doctor tomó la determinación de amputarme el pie. Eso es lo que me ha tenido triste».

«Cuando el doctor me explicó lo que había que hacer, yo no cabía en mi cerebro que había que amputar. Fue terrible tomar la determinación y firmar, pero el despertar de eso… eso fue lo terrible. Porque tú despiertas y no tienes el pie. Desperté en una camilla, sin el pie», continuó Mauricio Medina.

Mauricio Medina se quiebra en medio de la entrevista

Durante su conversación en el matinal, el ex Dinamita Show relató algunos de los tensos momentos que pasó. «Yo llegué mal al hospital, entonces venía con toda la somnolencia… yo creo que venía con una anemia agua, además que se me estaba envenenando la sangre con el tema».

Mientras que al hablar de la decisión de amputar su pie, Mauricio Medina afirmó que «son (pocos) minutos los que tienes para decidir y tuve que tener la fortaleza para decidir. Estaba solo, confundido y asustado, pero aquí estamos», junto con agregar: «Gracias a Dios estoy vivo», momento en el que no pudo evitar que salieran las lágrimas.

«Soy re malo para llorar en cámara, no me gusta inspirar lástima, pero me emociona todo lo que ha hecho mi familia por mí. El gran pilar que ha sido mi señora, entonces eso me emociona. No puedo quedar indiferente a este tipo de cosas», aclaró minutos después.