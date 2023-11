¡De impacto! Esposa de Miguelito habría demandado su salida de Tierra Brava

Como te hemos mencionado, Miguelito se convirtió en uno de los personajes más controvertidos de Tierra Brava, protagonizando una serie de polémicas e incluso coquetos momentos con algunas de sus compañeras de encierro. Lo que al parecer le traería varias complicaciones en el exterior

Hay que recordar que recientemente se dio a conocer que a Marlene Valencia, esposa del comediante, estaría más que molesta con las actitudes que ha mostrado en el reality. Tanto así que incluso ahora se conoció que pidió a la producción que lo saquen del espacio.

«Me comentan que han pedido la salida inmediata de Miguelito de reality Tierra Brava. La información me llega es que sería precisamente su mujer quien habría tomado contacto con la producción de Canal 13 para pedir por favor que saquen a Miguelito del reality», afirmó Hugo Valencia en Zona de Estrellas.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «le han llegado ciertas amenazas que hacen peligrar la integridad del círculo más cercano de Miguelito, todo a consecuencia de acciones que él ha tenido dentro del reality. No me especifican cuáles, pero la exposición que ha tenido Miguelito ha llevado a que, como suele ocurrir, lamentablemente en un mundo dominado por las redes sociales, se está haciendo más común de los que muchos quisiéramos, y es que se han visto afectadas por cosas que solo les debieran competer solo a aquellos personajes públicos».

¿Qué dijo la esposa de Miguelito?

Tras esto, el periodista de farándula mencionó que se contactó con Marlene, quien no quiso referirse al tema, pero que algunos de sus cercanos le entregaron más detalles de lo que estaba pasando.

«Hay una frase que ella compartido, según a mí lo que me cuentan, con sus más cercanos y que de alguna manera no va a dar luces de lo que ella cree o piensa de todo lo que ha hecho Miguelito en el programa, puntualmente de esto último que tiene que ver con el coqueteo con otras mujeres. Y me dicen ‘cuando él salga va a tener que dar muchas explicaciones de todo lo que ha hecho al interior de ese reality'» indicó.

Por último, agregó que «eso sería lo que Marlene ha compartido con su entorno más cercano. Insisto, no me lo dice ella, ella no quiere hablar del tema, no le interesa referirse ni al tema de las amenazas, ni de que ha pedido la salida de Miguelito y mucho menos a la vinculación con otras mujeres. Pero lo que si ha conversado con otras personas es que Miguelito va a tener que salir a dar explicaciones».