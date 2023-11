Esta es la polémica participante que volverá a Tierra Brava: Filtran su millonario sueldo

Tal como te hemos contado en ocasiones anteriores, Tierra Brava no ha estado marcada por las polémicas o el éxito entre el público, sino que por el notorio desfase al momento de su emisión, el cual en un inicio era de dos semanas, pero que ahora llega al mes.

Es por lo mismo que esto ha permitido una serie de filtraciones en distintos medios, motivo por el cual los seguidores del espacio ya saben con bastante anticipación quiénes serán los próximos eliminados, además de los ingresos, salidas y polémicas.

Y en las últimas horas, se dio a conocer que una de las participantes más polémicas de Tierra Brava y a la que todavía no vemos entrar en pantalla, ya tendría todo listo para sumarse nuevamente al reality de Canal 13, por una alta suma de dinero.

La polémica chiquilla que vuelve a Tierra Brava

Resulta que en programa online Que te lo digo, Sergio Rojas aseguró que ni más ni menos que Daniela Aránguiz estaría lista para hacer su reingreso al espacio de telerrealidad, además de contar los motivos de su salida.

«¿Sabes quién parte mañana? Vuelve a Tierra Brava Daniela Aránguiz», afirmó el periodista. Junto con mencionar que su salida del reality se debió a que tenía que asistir al cumpleaños de su hijo, lo que estaba en su contrato desde un principio. «Esa fue la condición, por eso tenía que irse sí o sí».

Pese a esto, es que Sergio Rojas afirmó que la chiquilla ya tendría todo listo para ingresar nuevamente. «Mañana retorna a Perú para incorporarse a este reality. Imagínate… ya salió, no la hemos visto en la TV y ahora va a volver a entrar… el desfase es brutal».

Por su parte, Paula Escobar, señaló en el programa online que Daniela Aránguiz habría negociado su reingreso por nada más que 10 millones de pesos semanales.

Hay que recordar que, hace unas semanas, Canal 13 confirmó el ingreso de la ex Zona de Estrellas a Tierra Brava, quien decidió sumarse para enfrentar a su ex amorcito Luis Mateucci, quien se ha mostrado más que coqueto con la Chama al interior del encierro.

«A mí me ofrecieron millones de realities y no acepté, no me interesaban. De hecho, al principio me llamaron de Tierra Brava y también dije que no, pero después que lo vi en televisión, me picó el bichito y me empecé a picar con Luis. La verdad es que entro a sacarme el bichito… ¡estoy despechada!», es parte de lo que señaló en ese momento.