¿Quién es Alexandra «La Chama» Méndez, la nueva participante de Tierra Brava?

La noche de este martes se vivió el ingreso de las dos participantes que faltaban a Tierra Brava. Las que resultaron ser la influencer y ganadora de la primera temporada de MasterChef Chile Dani Castro, además de la modelo venezolana Alexandra ‘la Chama’ Méndez.

Y aunque la segunda de ellas no es muy conocida para el público chileno, en Perú es toda una celebridad, gracias a su paso por distintos programas en el país vecino. Por lo mismo que aquí te contamos lo que necesitas saber de ella.

¿Quién es la nueva participante de Tierra Brava?

A pesar de afirmar que «las nacionalidades no son tema, porque todos somos de todos lados», a Alexandra Méndez le recuerdan todos los días su nacionalidad. Esto porque la nacida en Caracas es conocida en la televisión peruana como ‘La Chama’, apodo que ganó al llegar al país hace 9 años.

«Yo era ‘La Chama’ porque era prácticamente la primera venezolana que llegaba a Perú y se establecía en un programa tan visto. Y así me quedé para siempre», explica la modelo de 30 años.

Sobre su llegada a Tierra Brava, menciona que espera hacerse conocida aquí. «Me gustaría internacionalizarme. Perú es un país en el que he estado mucho tiempo y lo amo, pero no tengo nada realmente que me ate. Estoy un poquito nerviosa porque no conozco nada de Chile, entonces para mí es un nuevo mercado, una nueva puerta que se abre, y estoy muy ilusionada de conocerlo. Y si se dan cosas chéveres, espectacular».

«Me invitaron a Miss Venezuela. No me llamaba mucho la atención porque no soy muy sweet, soy mucho más sencilla, pero igual entré para ir aprendiendo», cuenta Alexandra, quien llegó a Perú con un team de modelos, aceptó entrar a ‘Combate’, y se quedó en el país hasta hoy.

«No tenía la intención de irme de mi país, pero sucedió, y estoy muy agradecida con lo que me ha ido pasando en Perú. Llegué aquí siendo una niña y ya estoy hecha una mujer», dice.

Hay que mencionar que a La Chama la vincularon sentimentalmente con diversas personas, desde Fabio Agostini, quien también está en Tierra Brava, hasta Cristiano Ronaldo. «Con Fabio estuvimos juntos, ahora no tenemos nada y es un amigo al que quiero mucho. En cuanto a Cristiano Ronaldo, lastimosamente él está con Georgina», ríe la modelo, sin dar más detalles.