Modelo español es el nuevo confirmado de Tierra Brava: “Sé que voy a ser famoso en Chile”

Queda poco más de una semana para el estreno de Tierra Brava, por lo que ya se están confirmando a sus últimos participantes. Y ahora tocó el turno de Fabio Agostini, uno de los chicos reality de competencia física más conocidos de la TV peruana. Oriundo de Canarias, España, tendrá su debut en la TV chilena.

“He estado en varios realities de canto, de baile, de competencia y de amor, pero este va a ser totalmente diferente, nunca he estado encerrado en una casa por varios meses, es algo que siempre quise hacer. Tengo muchas ganas de empezar, me intriga ver con qué personas voy a convivir”, afirma el modelo de 33 años.

Muy preocupado de su físico, Fabio sabe que tendrá que ceder en su alimentación para aguantar en Tierra Brava, donde junto a otros 15 chilenos y extranjeros deberá convivir trabajando el campo y cumpliendo una serie de desafíos y competencias semanales. “Yo soy especial para comer, sé que ese va a ser mi talón de Aquiles. Como cada tres horas, soy muy disciplinado con mis comidas. De desayuno como 9 huevos, avena, frutos secos, y no sé si voy a poder tener este modo de alimentación allá”.

El joven que debió dejar el fútbol por una lesión, tomó la decisión de dejar su casa. “Yo quería pasarlo mal, estaba demasiado cómodo, lo tenía todo. Quería ser Rocky Balboa y madurar un poco. A los 19 años me mudé a Londres para aprender inglés, pero no aprendí nada y trabajé fregando platos en restaurantes. Me acuerdo que era invierno y entraba a trabajar de noche, salía y era de noche de nuevo. Estuve mucho sin ver la luz del sol, me estaba volviendo loco, fue mi peor trabajo, lo pasé muy mal. Pero no lo cambio por nada, pasándolo mal es como uno madura”.

¿Qué espera de su paso por Tierra Brava?

Al poco tiempo, su hermano llamado Bruno, que trabajaba en la TV ecuatoriana, le dijo que viajara a postular a la versión local del programa Calle 7. Entonces Fabio tomó sus ahorros y viajó a América a probar suerte. Al poco tiempo se empezó a convertir en estrella, especialmente luego de mudarse a Perú y participar en espacios de competencia como Combate y Esto es guerra: “La tele me ha ayudado mucho a madurar y a tener más seguridad en mí mismo. Llevo ocho años en la tele y he hecho de todo. El programa que más me ha costado es ‘El gran show’, porque tenía que bailar y cantar. Fue horrible, se me da fatal”.

Ya en 2017 fue llamado para un reality chileno, pero prefirió aceptar la oferta de un dating show español. Por eso, esta vez pretende saldar su deuda con nuestro país. “Me quedé con ganas de liarla en Chile. Quiero catapultarme en un país virgen para mí, hacer ruido y seguir creciendo. Sé que voy a ser famoso en Chile, que le voy a caer bien a la gente, a otros mal, y no voy a pasar desapercibido. Quiero que la gente hable de mí, porque donde voy me gusta ser protagonista siempre, me quiero comer el mundo”.

Y aunque no tiene experiencia en la vida de campo, dice que está entusiasmado por entrar a Tierra Brava. “El tiempo que pase ahí quiero aprovecharlo para hacerle la vida imposible a los que me jodan. Mi madre dice que soy muy jodido, me encanta reírme pero no soy de los que se dejan manipular ni tratar mal. Me gusta hacer ruido, ir al que más se cree gran cosa”.

Sin embargo, lo que más lo motiva, dice, son las mujeres. “Lo que más me ha dado vuelta la cabeza son las chicas guapas que vea ahí. Acabo de salir de la relación más tóxica de mi vida, entonces ahora estoy soltero y meterme ahí unos meses va a ser una terapia para mí, quiero conocer nuevas personas. Va a haber chicas guapas seguro, y no le cierro las puertas a nada. Ojalá salir del reality con una chica de la mano”, indica el español, que cosecha varias conquistas en la TV peruana.