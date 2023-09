«Hoy se celebra»: Fran García-Huidobro se emociona con bella noticia familiar

En pleno 18 de septiembre, mientras todos celebraran Fiestas Patrias, Fran García-Huidobro dejó la grande entre sus más de 500 mil seguidores de Instagram, a los que encantó con una bella noticia que tiene más que chochos a todos en su familia.

«¿Hola, ¿qué tal? Feliz 18 para todos. En mi familia celebramos doble, porque hoy nació mi sobrina. Muy dieciochera la cabra chica, ¿no?», comenzó relatando la panelista de Gran Hermano Chile a través de sus historias.

De acuerdo a lo consignado por Página 7, Fran García-Huidobro pasó a detallar que la pequeña se trata de la hija de su hermano, Enrique García-Huidobro y su pareja, Rosario Carvallo. «Nació hoy, como a las 13:30 horas. Así que felices, felices… incluso (estoy) un poco emocionada. Vamos a celebrar, estamos todos contentos».

«Algunas personas de mi familia no están en Chile, pero estamos todos conectados y encantados de recibir a Elena a esta familia enorme, que la va a querer muchísimo», continuó la actriz. Además de afirmar que «así que hoy se celebra por partida doble, besos para todos».

Tras esto, es que la propia Fran García-Huidrobro publicó una tierna postal de su hermano, con su pequeña sobrina en brazos. «Bienvenida Elena», escribió, junto con etiquetar a los orgullosos papitos. Mientras que horas más tarde, subió un video sosteniendo a la niña en brazos.

La decisión de Fran García-Huidobro ante Gran Hermano Chile

Por estos días, la comunicadora está participando de Gran Hermano Chile, lo que le ha traído todo tipo de comentarios. Por lo mismo que hace un tiempo tomó una radical decisión sobre sus redes sociales, luego de acusarla de burlarse del público que sigue el reality.

«Voy a tener que desactivar los comentarios, hoy día he tenido no solamente que bloquear muchas cuentas, sino que reportar a varios que me amenazan», junto con mencionar que «todos tenemos un límite, y lo que pasó entre ayer y hoy me parece peligroso (…) La única solución que me parece mejor es desactivar los comentarios y bloquear los mensajes. Y de verdad lo siento por la gente buena onda».