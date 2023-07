La drástica decisión de Fran García-Huidobro tras acusación de burlas al público de Gran Hermano

La polémica está desatada en Gran Hermano Chile, esto luego de que en el programa del jueves, se desmintieran las acusaciones que hizo el público, de que existía complot por parte de algunos participantes para perjudicar a la «Familia Lulo» en las nominaciones.

Es en este contexto, que los seguidores del reality, se mostraron más que molestos con los animadores y el panel, asegurando que sintieron que la aclaración se hizo en tono de «burla» y riéndose de ellos. Por lo mismo que Fran García-Huidobro recurrió a las redes sociales a dar su punto de vista.

A través de sus historias de Instagram, la Dama de Hierro, comenzó señalando: «¿Cómo no supimos que iba a pasar lo que está pasando? Yo siempre lo supe, que en algún momento las redes sociales se iban a volver completamente locas. En un mes tuve que aprender lo que era ‘basadísima’, y dos días después ‘amarillenta'».

«Hoy demostramos con pruebas concretas que no había complot, pero da igual. ¿Para qué? Si ustedes van a seguir creyendo lo que pensaron», continuó.

Junto con esto, Fran García-Huidobro agregó «que me reí de las audiencias. ¿Saben de quién me río? De los que caen en las fake news, en vez de ver el programa, las ediciones que hacen y juran y se cortan las venas porque ‘mira lo que pasó’. Hoy día les demostramos que eso no había pasado. De esa gente me río».

«No me río de la gente que sigue Gran Hermano con respeto y con buena onda, para nada. Son el público que permite que nosotros estemos en televisión» señaló.

Fran García-Huidobro tomó radical decisión sobre Gran Hermano

Por otro lado, la panelista comentó que «la única pena que me da de lo que está pasando ahora es lo siguiente: yo siempre me he caracterizado por interactuar con ustedes, los leo a todos, nadie puede decir que no he leído un mensaje».

«Desgraciadamente, no voy a poder seguir haciéndolo. Voy a tener que desactivar los comentarios, hoy día he tenido no solamente que bloquear muchas cuentas, sino que reportar a varios que me amenazan», afirmó Fran García-Huidobro.

Siguiendo por esta línea, mencionó que «todos tenemos un límite, y lo que pasó entre ayer y hoy me parece peligroso (…) La única solución que me parece mejor es desactivar los comentarios y bloquear los mensajes. Y de verdad lo siento por la gente buena onda».

«Si opino lo mismo que tú, pienso lo mismo que tú, bacán, y si no, una mierda. Y eso me parece horrible (…) Voy a seguir haciendo mi trabajo, subiendo contenido a mis redes sociales, pero voy a dejar de interactuar porque hay un porcentaje, no mucho, pero muy peligroso y odioso» cerró.