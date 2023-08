«Perdí la cuenta de…» Gala Caldirola se confiesa entre lágrimas sobre su partida de Chile

Los últimos días han sido más que movidos para Gala Caldirola. Esto luego de que anunciara que había tomado la decisión de partir de vuelta a su natal España junto a su hija Luz Elif, tras nueve años en nuestro país.

«Después de haberlo pensado y conversado con el papá de Luz (Él siempre será parte de todas las decisiones que involucran a nuestra bebe) Esto quería decirlo antes de que se genere esa duda», escribió en un extenso posteo de Instagram.

Junto con agregar que «Hoy decido volver a España con mi pequeña a reencontrarme con mis raíces, con mi familia… Buscando contención, protección y estructura familiar».

«Nunca me asustaron los cambios porque confío en mi! Porque siempre fui una mujer independiente y me esforcé para lograr todo lo que me propuse! Y esta vez no será diferente, voy por la vida que sueño! Pero con mucha pena también porque dejo aquí a amigos que amo con toda mi alma y que voy a extrañar muchísimo» afirmó Gala Caldirola.

Es en este contexto, que ahora se dedicó a reunirse con algunos de sus más cercanos para participar de las despedidas, previo a su partida de Chile, la que oficialmente se concreta durante la jornada de este martes.

La sentida reflexión de Gala Caldirola

Y quedando solo horas para el anticipado viaje, Gala Caldirola compartió una foto en su cuenta de Instagram, en la que se le puede ver con los ojos llorosos. La que acompañó con una reflexión sobre este nuevo desafío.

«Mañana (martes) nos vamos con mi pequeña a una nueva vida en España y se que es una buena decisión pero si…. perdí la cuenta de las veces que he llorado porque siento que dejo una parte de mi corazón en Chile», comenzó indicando la modelo española.

Junto a lo que afirmó: «Y bueno, esto es lo que soy… de carne y hueso… ni más ni menos… intensa, agradecida y sentimental… Y me siento bien con eso».