«No voy a tener misericordia contigo»: Anita Alvarado dispara con todo en contra de Cathy Barriga

El jueves recién pasado se vivió el estreno de El Purgatorio, donde Anita Alvarado y Cathy Barriga se enfrentaron por cuál de las dos se iba al «Paraíso» o al «Infierno», sacando algunos de sus momentos más polémicos.

A raíz de esto, es que la exalcaldesa se refirió a su paso por el programa en ‘Me Late estelar’, donde aseguró que la Geisha le había hecho una fuerte advertencia. «Me dijo ‘hoy día te voy a hacer llorar y vas a llorar’. Y no lloré», aseguró.

Y como era de esperar, Anita Alvarado se enteró de estas declaraciones, por lo que a través de un live de Instagram, no dudó en lanzar un furioso descargo en su contra.

Anita Alvarado arremete contra Cathy Barriga

«¿Por qué mierda mienten? ¿Por qué mierda les gusta meterse en problemas conmigo? Si una hue… que me emputece es la mentira, pero es fácil también meterse conmigo. Cathy no voy a tener misericordia contigo, te vas a la re chuc… de verdad que sí», comenzó señalando.

«Mira Cathy de la mierda ¡Deja, deja de mentir! ¿Ahora vas a ser la segunda (Daniela) Aránguiz? ¿Ahora sí?», continuó Anita Alvarado, antes de contar su versión de lo que había ocurrido.

«Eres tan vaga, eres tan ladrona, tan floja como tu marido. Me ardiste la mierda ahora te voy a responder, como corresponde, porque me ardiste. No me gusta que mientan. ¿Para qué mienten a propósito?», afirmó.

Siguiendo por esta línea, relató: «¿Qué te dije yo en el escenario, mientras nos hacían recorrer el escenario? Fue clarito y habían tres personas de testigos. Te dije: ‘Mira Cathy, tienes 50 años, yo también tengo 50 años, no te vas a poner a llorar ni a hacerte la víctima como lo has hecho en otros programas, porque siempre lo haces (…) Lloras porque te quieres hacer la princesita, la linda’. Te dije que es sin llorar, que era un programa que lo tomaras así. Mira Cathy Barriga, ahora te voy a hacer llorar (…) ahora te voy a hacer llorar mierda. Y dile a tu marido que se levante de la cama el flojo y que trabaje, porque ya basta que nos saquen a todos los que trabajan la plata. ¡Flojo de mierda!».

Para cerrar, Anita Alvarado le dedicó unas palabras directas a la panelista de farándula. «Cathy, me sacaste los choros del canasto (…) ¿por qué el gusto de calumniarme, hue…? Qué rabia. Te voy a dejar la cagada, ahora vas a llorar. Tengo una rabia. Y de verdad, mi pecado capital, ¿sabes cuál es? La ira. Porque me carga, me molesta, me enfurece que me provoquen, que me mientan (…) Termino de trabajar y te voy a dejar la cagada, te voy a nombrar todas las mierdas».