El fuerte palo de José Antonio Neme a Cathy Barriga tras cierre de reconocido espacio de Maipú

Esta mañana durante el matinal de Mega, Mucho Gusto, José Antonio Neme le lanzó un potente palo a Cathy Barriga, exalcaldesa de Maipú. Todo esto tras confirmarse el cierre del reconocido Espacio Don Óscar, una discoteca que ha estado en el ojo del huracán por los constates ilícitos que han tenido lugar ahí.

Para entrar en contexto, este jueves a primera hora, desde la Delegación Presidencial Metropolitana, informaron que se determinó clausurar dicho centro de eventos. A la vez que la municipalidad y Carabineros, daban a conocer la cancelación del permiso de expendio de alcoholes.

Por su parte, Pedro Acevedo, el encargado del espacio, aseguró: «el alcalde, en su actuar persecutor y mentiroso, envió ayer un decreto en el que nos devuelve la patente de alcoholes, ¿con cuál objetivo?, ¿venir hoy a clausurarnos?».

A lo que agregó: «Esta persecución nosotros la mantenemos hace ya casi un año y medio. El alcalde ha usado una cantidad de millones de recursos públicos en su actuar persecutor. Sin embargo, no lo ha podido hacer (el cierre), lo que quiere decir que nosotros estamos con toda la legalidad funcionando», según consigna La Cuarta.

José Antonio neme y su palo a Cathy Barriga

Con este contexto, el animador del programa matutino, no dudó en descargarse con todo, apuntando a un inesperado nombre.

En ese sentido, Neme expresó: «Aquí hay un problema que tiene que ver con la administración del gobierno local en Maipú. Porque aquí hay muchos locales que cumplen con la normativa. Pero Maipú tiene problemas diversos y su exalcaldesa que debe 31 mil millones, parece, y que anda en patines y es Barbie… ahí tenemos un problema bien fundamental».

Y para cerrar, el periodista manifestó: «Me parece que hay que mirar el historial municipal para darnos cuenta que hay cosas que no están funcionando bien y que no parten ni terminan en la administración Vodanovic».