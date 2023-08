«Estoy pa la ca…» Lucas Crespo rompe en llanto tras confirmar su renuncia a Gran Hermano Chile

Durante horas de la tarde de este miércoles, las redes sociales oficiales de Gran Hermano Chile, confirmaron que uno de los participantes había tomado la decisión de renunciar definitivamente al reality de Chilevisión, y que su identidad se conocería en el nuevo capítulo estelar.

Y luego de varias especulaciones, entre los que aparecieron nombres como Sebastián o Trinidad. Finalmente y como la mayoría se esperaba, Lucas Crespo, es quien pidió su salida adelantada por motivos de salud.

Hay que recordar que en al menos dos oportunidades, el joven de 23 años había intentado renunciar a Gran Hermano, pero en esta ocasión terminó confirmando su decisión de abandonar el programa, a partir de una lesión física que lo afecta hace un buen tiempo.

«Me quiero ir, de forma definitiva ya. Estoy pa’ la cagá. Me despierto con dolores, la rodilla no me da más. Me reactivé una hernia que tenía hace tiempo», comenzó señalando Lucas en el confesionario.

Siguiendo por esta línea, agregó que «me metí a esto porque quería cumplir mi sueño del deporte… y estoy desbaratándome acá dentro. Estoy todo el día pensando en el dolor y vivo pensando en que me duele, lo paso mal y estoy con la cabeza en otro lado. Si voy a estar así acá, prefiero no estar. Esta vez no cambio de opinión».

El amargo llanto de Lucas tras renuncia a Gran Hermano

Tras mostrar su renuncia, en Gran Hermano compartieron una dramática escena, en la que se le puede ver llorando al interior del baño de la casa más famosa del mundo, por el dolor que le provoca la hernia en su rodilla y espalda. Pero principalmente por el miedo a tener que dejar el deporte por esta situación.

«La hernia me va a cagar la put… vida… No voy a poder entrenar nunca más, conchet… Espalda cul… Tan ahueo…», se le escucha decir, antes de levantarse y salir.