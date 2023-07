Marjorie Ulloa, la médium que conectará a famosos con sus familiares fallecidos en El Purgatorio

El próximo jueves 3 de agosto se estrena El Purgatorio, estelar de conversación, humor, competencias y revelaciones, donde se juzgarán los actos de los invitados, con lo que se definirá si parten al cielo o el infierno.

Pero un detalle que lo separa al resto de los programas, pues tendrán dos médiums, denominadas «canalizadoras», quienes intentarán contactarse con familiares o seres queridos fallecidos de los invitados, para que les den mensajes desde el más allá. Una de esas médiums será Marjorie Ulloa, en lo que será su debut televisivo tras dos décadas de trabajo.

Según su relato, empezó a comunicarse con muertos a los 10 años tras el fallecimiento de su padre. «Ahí se me abrieron un montón de habilidades, comencé a ver presencias. No entendía mucho lo que me pasaba. Las veía como personas, era un sexto sentido». Desde esa edad se acercó al tarot y se empezó a formar en diferentes disciplinas, como reiki, terapia floral, coach, registro akáshiko y psicología holística.

Junto con esto, la médium asegura que puede comunicarse con otros seres. «Tengo comunicaciones con ángeles, maestros espirituales, guías y también con demonios, a veces. Se me ha dado muchas veces también hacer exorcismos, aunque no tengo formación de eso».

Marjorie Ulloa también dice ser frecuentemente solicitada por gente famosa para comunicarse con sus seres queridos fallecidos. «No puedo nombrar a ninguno, lógicamente, pero es gente que podría estar invitada en el programa. Yo no me promociono, lo mío es solamente de boca a boca, en redes sociales solo promociono mis cursos de reiki».

¿Qué hará Marjorie Ulloa en El Purgatorio?

En su paso por El Purgatorio, la médium dice querer ser cauta. «En mi experiencia, siempre se ha dado que los seres queridos quieren comunicarse en la canalización. No lo hago al azar, en mi consulta pido el nombre completo, la fecha de nacimiento y de defunción, y con eso conecto. Pero soy bastante incrédula y solamente creo en lo que yo hago hasta que lo realizo».

«No sé si todos los días voy a despertarme con este don, por eso no prometo nada. No sé si este don me va a durar para toda la vida o si es un regalo que me dan en este momento», afirma.

Consultada sobre lo que espera que suceda en su sección, Marjorie dice buscar generar un espacio de amor y de comprensión. «Estas canalizaciones siempre generan paz, sanación. Se da paz, amor y respeto. Por ende yo siempre voy a ser respetuosa con cada participante».