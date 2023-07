La inquietante predicción de Vanessa Daroch sobre la zona del país que tendría un mega sismo: «Viene pronto»

Durante las últimas semanas, han ocurrido numerosos movimientos telúricos de forma seguida en distintas partes del territorio nacional. Esto ha hecho que a más de alguno le genere preocupación con respecto a lo que pueda ocurrir.

Temblores que han marcado hasta 6.6 grados en la escala de Richter, como lo fue el de la noche del pasado domingo. Con este contexto, hace unos días, Vanessa Daroch dijo presente en el programa «La Hora de Jugar« de Mega, donde abordó la situación y se refirió a la constante pregunta que se hace gran parte de Chile. ¿Va a volver a temblar fuerte en el país?.

Pues durante el transcurso del espacio de la casa ubicada en Vicuña Mackenna, la tarotista partió diciendo: «No voy a decir fecha, sí es este año. Es este año, pero nosotros somos un país sísmico. Si digo ‘va a haber un sismo mañana’, lo más probable es que le achunte, pero yo he visto algo en las cartas».

Dicho esto, habló sobre la preocupación que existe debido a la seguidilla de temblores que han ocurrido. «Preguntándole a las cartas, más las visiones que he tenido, donde me aparecen imágenes y olores… es muy heavy, porque sé con los aromas si es en la playa o en el sur, que es distinto a cuando algo va a ser en el norte», explicó.

Acto seguido, Vanessa Daroch afirmó que «las cartas me dicen que sí viene un sismo. Y no es réplica de ninguno, es nuevo. Viene un sismo, viene pronto, fecha exacta no voy a decir, pero tenemos que estar preparados».

Vanessa Daroch y el lugar donde se originaría el sismo

En este sentido, la tarotista explicó que el movimiento «no será en la mañana, el color que veo es un color de atardecer. Asumo que ese día estará muy nublado o será en el atardecer, cerca de las 18.00 o 20.00 horas».

Y para cerrar, señaló que «por los aromas que me llegan, sería en el centro-sur, porque el olor no es seco. No sería en el norte», concluyó.