Tomás González se confiesa sobre su vida amorosa: «Me encantaría formar una familia, casarme»

La noche de este domingo, se estrenó un nuevo capítulo de ‘De tú a tú’, en el que Martín Cárcamo conversó con Tomás González sobre distintos aspectos de su vida, pasando por su extensa carrera en la gimnasia y los nuevos proyectos en los que trabaja.

Al hablar de su vida amorosa, confesó que su primera relación duró 5 años y fue al salir del colegio. «Yo soy de relaciones largas, me siento bien en una relación estable. Yo me siento bien estando en una relación, compartiendo con alguien. Me gusta estar en pareja más que andar picoteando. En general busco estabilidad, equilibrio (…) He estado como un año solo en los últimos 20 años».

Junto con esto, Tomás González reveló que es ser difícil ser su pareja. «Tengo que dejar muchas cosas de lado por compromisos deportivos. Tengo horarios muy estrictos, no puedo ponerme a ver una película, yo tenía que estar acostado a las 11 y media para dormir ciertas horas. Además está el tema mediático, que me imagino que para mis parejas ha sido un problema».

Tomás González y su presente en el amor

Actualmente, tras algunas experiencias desagradables en el pasado, se encuentra felizmente en pareja, lo que lo tiene feliz. «Estoy full enamorado. Ahora siento que estoy en una muy buena relación, muy sana, me siento bien y me proyecto mucho. Al principio tenía mis dudas por mis experiencias anteriores, pero ha sido increíble. Cuando tienes una relación sana cualquier problema es más fácil de resolver porque hay voluntad de las dos partes», dijo, el gimnasta y agregó que se proyecta para el futuro.

«El día de mañana me encantaría formar una familia, casarme. Yo antes decía que no estaba ni ahí, pero me encantaría, es la estructura en la que crecí y mi sueño. Yo creo que lo vamos a formalizar prontamente, si todo sale bien. Me encantaría tener hijos. Y si no, hartos perros», aseguró.

Uniéndose Marcela, su madre, a la conversación con Martín, contó que, siendo profesora de gimnasia, desde siempre supo que Tomás tenía talento. «Cuando llevaba a los niños a acompañarme a las competencias, Tomás miraba y miraba, tenía 2 años, y llegando a la casa hacía esos mismos ejercicios que yo había estado un año enseñándoles a las niñas. Como soy profesora de gimnasia caché que él tenía una habilidad innata y era muy enfocado», recordó.