¿Quién es Sebastián Ramírez, el polémico chico reality que llega a revolucionar Gran Hermano Chile?

La noche de este jueves se llevó a cabo el esperado nuevo ingreso en Gran Hermano Chile, el que luego de una serie de especulaciones por parte de la prensa y el público, se comprobó que era ni más ni menos que Sebastián Ramírez, uno de los chicos reality más recordados.

Y a menos de un día de su llegada, Tatán ya dejó la escoba entre los participantes del programa de CHV, dejando a varios marcando ocupado por su personalidad sin filtro y al público más que entretenido por las bromas a sus compañeros.

Por lo mismo que para los que no recuerdan su historia, a continuación te contamos ¿quién es Sebastián Ramírez? Y lo que pretende hacer para revolucionar a Gran Hermano Chile.

¿Quién es el polémico Sebastián Ramírez?

El oriundo de Melipilla de 35 años, es conocido gracias a su participación en varios realitys de nuestro país, donde destacó por las varias parejas que tuvo en los encierros, como Fran Undurraga o Angie Jibaja, junto con los encontrones que solía tener con algunos de sus compañeros.

Sebastián Ramírez salió por primera vez a la fama en 2012, al entrar a Pareja Perfecta de Canal 13, donde se convirtió en uno de los semifinalistas tras pasar 106 días en el encierro. Tras esto, en 2017 ingresó a Doble Tentación, donde pese a ser uno de los favoritos, tampoco ganó.

Mientras que su última incursión en la telerrealidad la hizo en 2019, cuando entró a Resistiré, espacio en el que tampoco ganó, llegando solo a la etapa de semis. En este mismo año, terminó detenido por conducir en estado de ebriedad, siendo reincidente. Por lo que en octubre de 2021 lo procesaron y debió cumplir condena efectiva de 61 días.

De acuerdo a lo que contó el mismo Sebastián Ramírez a través de Instagram: «Me traje como 20 chinches de la Penitenciaría, compadre. Estamos con el pelo corto».

«No me hicieron lavar ningún plato, ni uno. Me ofrecí para lavar los platos y los cabros me dijeron que no. No me lo pusieron ni hice ninguna transferencia. Me trataron bien, me hice amigo de todos los hue…, tengo todas las manos» agregó sobre su experiencia preso.

Hay que mencionar que actualmente, Tatán se dedica a su trabajo como DJ y productor de eventos, además de su cuenta en la red social de la camarita, donde ya acumula más de 376 mil seguidores.