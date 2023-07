¡Quedó la escoba! Sergio Rojas amenaza con renunciar a Me Late tras reclamo de Cathy Barriga

Unos días atrás, Cathy Barriga dejó la escoba en la Avant Premiere de la película ‘Barbie’, tras llegar en patines y con un colorido vestido rosado. Situación que al parecer dejó la escoba al interior de Me Late, tal como lo dio a conocer Sergio Rojas en su programa online Que te lo Digo.

Resulta que el periodista lanzó una broma con relación al look de su compañera de panel, asegurando que había llegado como la «Barbie Peral», haciendo referencia al Hospital Psiquiátrico El Peral, lo que dejó más que molesta a la exalcaldesa.

«Editaron un comentario mío que lo encuentro una falta de respeto. Hablé con la editora de programa y el gerente de programación, no me parece, puse mi cargo a disposición, o sea, básicamente la renuncia a ‘Me Late’ porque no me parece, no estoy para ningún tipo de censura y la gente lo sabe», comenzó lanzando Sergio Rojas.

Sergio Rojas indignado con Me Late

Junto con esto, el panelista agregó que «el comentario fue que yo le dije que era Barbie Peral porque llegó patinando, le dije Barbie Peral y armó un escándalo, se puso a llorar. Llegó patinando a la premiere de Barbie, que no estaba invitada, no la dejaron entrar a ver la película, la producción le dijo ‘no puedes entrar porque no hay asientos’».

«Que alguien me venga a censurar una broma, yo les digo, honestamente, entonces búsquense a otro hue… A mí nadie me censura. Lo encuentro horrible», siguió Sergio Rojas.

Para cerrar, le dedicó unas palabras a la ex edil de Maipú, por supuestamente haber reclamado a la producción. «Si a la señora Cathy Barriga le molesta algún tipo de comentario mío o alguna broma mía que vaya a reclamar a no tengo idea dónde, pero conmigo no, se equivocaron de personaje».