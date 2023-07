Cathy Barriga hace bolsa a Paty Maldonado tras burlas por disfraz de Barbie: «Ella actúa en…»

El esperado estreno de la película de Barbie aún sigue dando de qué hablar. Pues en la alfombra roja del lanzamiento, la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se robó todas las miradas por su vestimenta, la cual también fue blanco de muchas burlas, memes y críticas.

En este sentido, la ex chica Mekano, aparte de presentarse vestida de rosado, también se puso unos patines verdes fluorescentes. Dicho esto, una de las que más criticó a la mujer, fue Paty Maldonado, quien se lanzó sin filtro a través de su programa de YouTube, «Las Indomables».

«A mí me llama la atención que una mujer ya de 50 años, llegó vestida de Barbie (…) Yo no puedo creer esta hue…. Te hizo una nota y cuando llegó en patines los que estaban esperando la película hicieron así (con gesto despectivo) ¡Yo me desmayo ahí!. Imagínate, alcaldesa de Maipú y ahora va de notera. O sea, ¿qué le pasó a esta señora por la cabeza?», partió diciendo la panelista de Tal Cual.

A lo que añadió: «Me río de que ocurra una cosa así. O sea, perdón, con un marido diputado, con un suegro ex casi Presidente de la República y en patines disfrazada de Barbie. ¡Es una hueá muy rara», expresó según consigna Publimetro.

Cathy Barriga y su reacción a las burlas

En medio del episodio del sábado de «Me Late Estelar«, Cathy Barriga habló sobre su experiencia en la premiere, en la cual aseguró que había recibido mucho cariño y buena onda. Sin embargo, Sergio Rojas la refutó y le comentó que no fue totalmente así.

«No todos, Cathy. Esta chiquilla que se llama la ‘Barbie maligna’, Paty Maldonado dijo: ‘cómo es posible si es una mujer ya de cuántos años, que ande así vestida de cabra chica’», dijo su compañero.

«Mejor sin comentarios, porque estamos hablando de ‘Barbie’, ella actúa en ‘La Sirenita’. Ya pasó el avant premiere de Sirenita y de la Úrsula», contestó la exalcaldesa desatando las risas del resto del panel.