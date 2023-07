Prima de Arturo Vidal se va en picada contra Marité Matus tras acusaciones por pensión: «Para con tu victimización»

¡Traigan las cabritas que comenzó mi novela! Pues esta semana se ha convertido en toda una teleserie la polémica entre Marité Matus y Arturo Vidal. Para entrar en contexto, esta semana ambas figuras han estado remeciendo el mundo del espectáculo luego de que revelaran acusaciones por deuda de pensión alimenticia por parte del futbolista.

Dicho esto, el seleccionado nacional ha sido blanco de diversas críticas, tras un palo más fuerte que un roble que lanzó su ex pareja y madre de sus retoños. «Mientras miles de madres esperan que les paguen sus deudas de alimentos, ellos siguen tranquilos gastando en todo menos en sus hijos», dejando entre ver que no sería la única vez que no cumpliría con los pagos.

Es por esta razón, que el programa matutino de Chilevisión, «Contigo en la Mañana» sacó a la luz un reportaje que abordaba las acusaciones hechas por Mauricio Israel, quien dio a conocer que Arturo Vidal debería cinco meses de pensión, además de pasar un «bochornoso momento económico».

Prima de Arturo Vidal arremete con todo

En este contexto, dejaron evidencia un mensaje que Araceli escribió en el perfil de Marité Matus.

«Hola. Te lo diré simple. Las dos sabemos cómo son las cosas, ¿verdad?. Hasta ahora, nunca me he metido en nada, pero (ya) para con tu victimización, porque las dos sabemos que hay mucho que no te dejará en buen pie», partió diciendo.

A lo que agregó amenazantes palabras, advirtiendo que: «Y no me mandes frases elevadas, porque te conozco y sé cómo eres en verdad», según consignó La Cuarta.

Pero esto no ha quedado solo ahí, ya que Sonia Isaza no quiso quedarse atrás y también se sumó a la discusión con un duro dardo. «Para la persona manipuladora todo el mundo es traidor si no hace lo que ella quiere», expuso la influencer.