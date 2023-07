Así fue el regreso de Francisco Kaminski a la TV tras complicada descompensación

Hace unos días te contamos que Francisco Kaminski preocupó a su público, luego de desaparecer en los últimos minutos de ‘Sígueme y te sigo’ tras sufrir una descompensación que lo obligó a ser trasladado de inmediato a un centro asistencial.

Sobre esta complicada situación, conversamos en exclusiva con nuestro locutor, quien nos comentó que «Lo que me subió la presión fue precisamente este mareo, entonces me dio antes del programa, una vez, cortito, y me dio después del programa. Una especie de vértigo. El doctor dice que hay que revisar porque tengo el tímpano un poquito inflamado, que la presión está bien, porque cuando me relajé bajó. Entonces la presión sube cuando uno se asusta y esas cosas».

«En ese momento pensé que me iba a desmayar, pensé que se me apagaba la tele, uno se asusta, porque la primera vez que me dio cuando llegué al canal, estaba en reunión de pauta estaba sentado, ni siquiera hice un movimiento brusco, ese mareo muy parecido que te da cuando uno se para rápido y te mareas y te dura unos segundos» agregó en la entrevista.

Siguiendo por esta línea, Francisco Kaminski mencionó que «en el programa todos estaban atentos, porque sabían lo que había pasado y cuando me dio, todos muy preocupados, todos mis compañeros. Ahí nos fuimos a comerciales, me ayudaron, me tomaron la presión y me llevó Mauricio (Israel) de urgencia a la clínica».

Francisco Kaminski vuelve a las pantallas de TV+

Es en este contexto que durante la jornada de este jueves, el comunicador retomó la animación de ‘Sígueme y te sigo’, donde aprovechó de bromear con su estado de salud. «Muchas gracias a todos por el cariño, estoy súper bien (…) bienvenidos a todos aquí en TVN» y mencionó que «no he perdido el sentido de la orientación…».

Momento en el que Titi García-Huidobro le comentó que «hubo mucho cariño de la gente a través del WhatsApp e Instagram de nuestro programa, te echamos de menos».

Tras esto, es que nuestro locutor aprovechó de agradecer a uno de sus compañeros de panel. «Mauricio (Israel), gracias por asistirme, estuvo esperando que llegara la Carla (Jara), él muy gentilmente estuvo ahí sabiendo que tenía cosas que hacer».