«Destilando veneno»: La participante que se ganó el odio del público tras verdad de Trini

La noche de este martes, Gran Hermano Chile vivió uno de sus momentos más emotivos, luego de que Trini Cerda, decidiera confesar a sus compañeros y al resto del país que es una mujer transgénero.

Todo comenzó, luego de un confuso momento en el que la tripulante de cabina pensó que las participantes de la casa se estaban burlando de ella. Instancia en la que estalló en llanto, revelando que durante toda su vida se enfrentó a situaciones así, pero que ahora se sentía de vuelta en el colegio. Así que quería explicar su verdad, para que la entendieran un poco.

Por lo mismo que frente a toda la casa de Gran Hermano, Trini comenzó señalando que «yo nací con otro género» y entre lágrimas confirmó que cuando niña sufrió muchas burlas por esto.

«He vivido toda mi vida, de alguna manera, intentando, pasar lo más desapercibida posible para no causar mucho ruido o no generarme daño. Pero es una historia que tengo que contar con orgullo», continuó señalando la mujer de 34 años.

Siguiendo por esta línea, agregó que «si se burlan o no, no es mi gracia, depende de ustedes. Yo no lo estoy contando por ustedes ni por mí, sino por todos los niños y niñas que podrían llegar al suicidio como estuve a punto de hacerlo». Cerrando con un «tengo que ser valiente y orgullosa de mi historia».

Público de Gran Hermano Chile se lanza contra Maite

Como era de esperar, de inmediato sus compañeros le entregaron todo el apoyo y cariño, especialmente sus más cercanos, conocidos como la «familia Lulo», que de inmediato partieron a abrazarla.

Pero una que se llevó todas las críticas del público de Gran Hermano Chile resultó ser Maite Phillips, quien durante toda esta semana ha estado burlándose de ella y Coni. Mientras que tras la confesión de Trini, no dudó en comentar a sus amigas: Fran y Vivi que esto no cambiaba su voto.

«De verdad es que mis votos no cambian en absoluto tampoco. No, no he dicho absolutamente nada. Si es que el pasado justificara todas las acciones de las personas, podrías justificar todo» lanzó.

Así que de inmediato, Maite se convirtió en lo más comentado de Gran Hermano Chile, con los seguidores haciéndola bolsa por su poca empatía.

«Contrastes: Lucas demostrando humanidad y Maite destilando veneno como si nada con Francisca y Vivi»; «ella simplemente es mala persona y desagradable»; «Lucas, quién creíamos que era una persona horrible, tiene más corazón y alma que Maite»; «Maite se merece un regalo: ser eliminada con la mayor votación en contra en la historia de los realitys» y «definitivamente maite y vivi son MALAS, cero empatia con trini» le escribieron.