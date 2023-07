¡Exclusivo! Francisco Kaminski revela qué pasó tras su descompensación: «Pensé que se me apagaba la tele»

Durante la tarde de este lunes, Francisco Kaminski dejó más que preocupados a sus seguidores, esto luego de que se diera a conocer que debió ser trasladado hasta un centro asistencial, luego de sufrir una descompensación durante ‘Sígueme y te sigo’.

Resulta que cerca de 10 minutos antes de que terminara el programa, nuestro locutor abandonó el estudio, dejando a Titi García-Huidobro para despedir la jornada. Esto a partir de una repentina alza de presión que llegó a 180, por lo que Mauricio Israel debió llevarlo hasta una clínica.

Es por lo mismo que desde Radio Corazón, conversamos en exclusiva con Francisco Kaminski, quien nos comentó lo que ocurrió en esos momentos y cómo está ahora.

¿Cómo está Francisco Kaminski tras su descompensación?

Para comenzar, nuestro querido Kami comentó que «ahora estoy con descanso, estoy con licencia, una licencia que tengo que ir observando porque me mareo, todavía me mareo, con la mirada fija».

«Lo que me subió la presión fue precisamente este mareo, entonces me dio antes del programa, una vez, cortito, y me dio después del programa. Una especie de vértigo. El doctor dice que hay que revisar porque tengo el tímpano un poquito inflamado, que la presión está bien, porque cuando me relajé bajó. Entonces la presión sube cuando uno se asusta y esas cosas», continuó.

Siguiendo por esta línea, Francisco Kaminski mencionó que «gracias a Dios no soy hipertenso, me hicieron exámenes y ahora tengo que estar en observación, con movimientos muy tranquilos y tengo que ir al otorrino».

¿Qué pasó en ese momento?

«En ese momento pensé que me iba a desmayar, pensé que se me apagaba la tele, uno se asusta, porque la primera vez que me dio cuando llegué al canal, estaba en reunión de pauta estaba sentado, ni siquiera hice un movimiento brusco, ese mareo muy parecido que te da cuando uno se para rápido y te mareas y te dura unos segundos», señaló.

Junto con agregar que «en el programa todos estaban atentos, porque sabían lo que había pasado y cuando me dio, todos muy preocupados, todos mis compañeros. Ahí nos fuimos a comerciales, me ayudaron, me tomaron la presión y me llevó Mauricio (Israel) de urgencia a la clínica».

«Nunca me había pasado, pero el doctor dijo que también es un aviso, porque estas cosas pasan por exceso de trabajo, de preocupaciones, de estrés, él dijo que también tenía que ver eso», indicó.

Por último, Francisco Kaminski le quiso dedicar unas palabras a sus fieles auditores de Radio Corazón. «Espero estar pronto ahí en el Vacilón Matinal, pero que hoy día no pude estar, quería, pero me levanté y no hubo caso, aparte me dieron el alta en la madrugada. Decirle a toda la gente del Vacilón y la Corazón que muy pronto voy a estar de vuelta acompañándolos, así que un abrazo grande».