«Y si volvemos…» : este es el mensaje que habría dedicado Gala Caldirola a Mauricio Pinilla

La periodista Paula Escobar del programa «Que te lo digo» declaró sobre el presente de la modelo española Gala Caldirola, asegurando que «estaría pensando en irse de Chile» luego de su abrupto término amoroso con Mauricio Pinilla.

Cabe mencionar que, Escobar habría mencionado algunos rumores sobre cuáles fueron los acontecimientos que habrían llevado al exfutbolista a romper su relación con la modelo, afirmando que «las juntas de Gala nunca fueron del agrado de Mauricio Pinilla«.

Este fin de semana el exseleccionado nacional regresó a las redes sociales, luego de encontrarse internado por problemas de su salud mental. «Tanto amor recibido en estos días, ¡me llena el alma!. ¡Gracias infinitas! nada me detiene, nada, nada me entorpece y nada ni nadie me remplaza» colocó en su pie de foto: en que la aparece con su hijo Mauricio.

¿Qué le dijo?

Acto seguido de la publicación del exfutbolista, Gala Caldirola subió una fotografía de ella con un peculiar comentario. «Hoy me dije a mí misma… «¿Y si volvemos a empezar de cero, tú y yo? Buenas noches» fue la bajada de foto de la española generando varias especulaciones en las redes sociales sobre si su mensaje era directo a Mauricio Pinilla.

Cabe recordar que, la relación de ambos que duro apenas unas semanas habría iniciado su quiebre debido a la vida bohemia que tenía Cardirola, lo que a Pinilla le pasó la cuenta.

«Habría quedado cansado y agotado de la relación. La encontraba muy intensa y terminó a la semana que empiezan a blanquear en sus redes sociales», «a Gala le gustaba andar de club en club y eso tenía cansado a Mauricio», aseguró Paula Escobar.

Asimismo, la periodista señalo que «No querría verla ni en fotos y que realmente esta vez se acabó. Además, las indirectas que hace constantemente en Instagram, tampoco le gustarían a Pinilla» cerró finalmente la periodista.