«Tú me das una noche»: Daniella Chávez filtra cochinona propuesta de Chino Ríos

Durante la tarde de este lunes, la conejita Playboy, Daniella Chávez, funó a Marcelo Ríos a través de la filtración de un audio que expuso en sus redes sociales.

Daniella compartió un diálogo con el tenista que la indignó, Ríos le había hecho algunas invitaciones subidas de todo que colmó la paciencia de la chica Playboy y creadora de contenido en OnlyFans.

Funa de Daniella Chávez a Marcelo Ríos

A través de sus redes sociales, la conejita rubia expresó su molestia y filtró los mensajes que demostraban esta inusual invitación de Ríos. «Yo te doy una entrevista a ti, y te cuento todo lo que está pasando, pero tú me das una noche contigo los dos solos, donde tú quieras». Fue lo que le dijo Marcelo Ríos.

En esa misma línea, el extenista le aseguró que podría ser donde ella quisiera: «te invito a cualquier lugar del mundo los dos solos, te tinca o no?, cuéntame».

De esta manera, Daniella Chávez funÓ a Ríos y reveló más detalles luego de viralizar estos fragmentos de audios en el programa Sígueme y te Sigo. «Cuando estuve en el programa con ustedes hablamos del Chino, y como yo sabía que él me seguía, se me ocurrió escribirle para preguntarle si le gustaría dar su versión sobre el tema que estábamos tocando en ese momento», comentó Daniella.

Marcelo Ríos la habría contestado con un sí, pero luego no le hablo más. Sin embargo, Chávez señaló que «resulta que este sábado me volvió a hablar para decirme que quería hablar, pero él no sabía que ya no estaba en el programa. Fue ahí donde me hizo esa oferta», aseguró.

La impotencia de la ex conejita Playboy

«Me dio rabia, me cargó, obviamente es una falta de respeto por querer utilizarme viéndome como una escort», expresó.

Además, luego indicó que «le contesté y dije que lo iba a funar porque eso no se hace, porque yo estaba hablando en muy buena onda. Él me dijo que podía hacer lo que yo quisiera (con los audios), y que estoy cansada de que traten de mala manera a las mujeres que trabajamos con nuestra imagen. Yo puedo pagar el pasaje al lugar del mundo que yo quiera», agregó.

Por último, la conejita afirmó que «no necesito ensuciarme con idiotas si con un video gano lo imaginable para ustedes! ¡Sería muy tonta aceptar a gente por dinero sabiendo que no tengo necesidad alguna! No tengo que explicar, pero a veces es necesario porque el mundo está lleno de tarados».