«No le chupé la p…» Daniela Aránguiz escandaliza con potente mensaje tras polémica con Chino Ríos

No cabe duda que Daniela Aránguiz se ha visto en el centro de la polémica durante los últimos días, pues tras la criticada filtración de sus conversaciones con Jorge Valdivia, ahora salió al baile ni más ni menos que Chino Ríos.

Resulta que la panelista de Zona de estrellas le comentó un corazón a una publicación del ex tenista, lo que de inmediato la llenó de comentarios, con muchos asegurando que ya le estaba coqueteando luego de su separación.

Es frente a esto que Daniela Aránguiz no dudó en salir a responder por medio de sus historias: «Ayer le puse un like a una foto del Chino Ríos porque me gustó el auto, lo encontré súper lindo es morado, pero ¿qué onda los comentarios?», comenzó señalando.

Siguiendo por esta línea agregó que «‘Te estás pelando’, ‘¿Queris (sic) que te saquen a dar una vuelta?’. Algunos me dan risa. Una, si yo me quiero pelar, me pelo con quien quiero porque soy una mujer soltera, que no es el caso porque le di un corazón a un auto».

«Y no necesito que me saquen a dar una vuelta porque tengo un auto igual de bacán que el del Chino, y si quiero mañana voy y me compro el mismo auto del Chino. De interesada nada, no necesito, le duela a quién le duela. No todas las mujeres somos iguales» cerró en ese momento.

Pero al parecer este mensaje no fue suficiente, ya que la influencer ahora volvió a las redes sociales, con unas palabras aún más fuertes que dejaron a varios sin palabras.

Daniela Aránguiz deja la escoba con mensaje sin filtro

Resulta que a través de Instagram, Daniela Aránguiz no se quedó callada y dobló un audio de la red social, en el que se escucha: «No fui la amante de nadie, perdón las palabras, no le chupé la pija a nadie».

Junto con lo que dice: «No me dieron ningún panel, ni una obra de teatro por coger ni chupar pija. Todo me lo gané con talento yo no sé si vos podes decir lo mismo».