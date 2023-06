«Creía que era el amor de mi vida»: Skarleth cuenta íntimos detalles de su quiebre con Pailita

La noche de este lunes se emitió un nuevo capítulo de Gran Hermano, donde una de las grandes protagonistas de la jornada terminó siendo Skarleth Labra, ex polola de Pailita, quien sorprendió al confesar desconocidos detalles de su relación con el artista.

Resulta que la chiquilla, quien cumplió 18 añitos hace solo unas semanas, comenzó relatando que conoció al intérprete de ‘Parcera’ cuando ella tenía unos 14 o 15 años, mientras que él ya llegaba a los 20. «Y lo conocí cuando recién había comenzado (su carrera), por un video que iba a grabar».

Junto con esto, Skarleth admitió que en su familia no estaban para nada de acuerdo con su pololeo. «Nadie quería en mi familia, más que nada mis tíos porque mis papás lo conocieron. Pero yo lo amaba a muerte, yo creía que era el amor de mi vida».

El polémico quiebre de Skarleth con Pailita

Posteriormente, la adolescente se refirió a las polémicas declaraciones que se mandó en redes sociales tras el fin de su relación. «No es que el show mediático lo haya hecho porque era un cantante, no, era porque de verdad había amor de por medio».

«Terminamos porque él empezó a viajar y ahí como que ya se perdió el enfoque de la relación. Ahí pasamos como de estar 5 meses yo todo el día en su casa quedándome a dormir, a no verlo en 30 días y después verlo 5 días, después se volvía a ir», continuó relatando sobre Pailita.

«Después los mensajes ya eran menos, te llegaban poquitos. Era como un ‘Hola, ¿cómo dormiste?’ y ya nada» agregó la joven en el reality de CHV.

Por otro lado, Skarleth aprovechó de hablar sobre cómo se sintió ella con el quiebre. «Yo estoy orgullosa de mí porque superé una relación que de verdad me costó dos años superar. Como que yo necesitaba amor, necesitaba cariño. No era como un pololeo, era como estar con alguien con la palabra pololos, pero tú no recibes amor. (…) Cuando los hombres te tienen ya como que te descuidan».

Cerrando el tema, no dudó en lanzar un palo a Pailita. «Yo ahora entiendo que él no sabe estar con alguien establemente porque la fama le cambió la vida, la fama, la plata y las mujeres en general. Entonces él no sabe estar en una relación estable».