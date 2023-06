¿Vuelve la lluvia en Santiago? revisa aquí cuáles serían los días

Las últimas semanas los meteorólogos han pronosticado en varias ocasiones el regreso de la lluvia en Santiago. Sin embargo, esto no se ha concretado del todo. Así que todo parece indicar que las precipitaciones llegarían la segunda semana de junio.

Cabe recordar que, anteriormente se había anunciado una lluvia para el viernes 2 de junio que no ocurrió. Es más, la entidad había informado que esa misma noche llovería, pero el resultado fue el mismo. De esta manera, todo apunta a que la siguiente semana estarían cayendo precipitaciones en la capital.

¿Cuándo llegaría la lluvia en Santiago?

Ya con el cambio de estación, y a pocas semanas que llegue el invierno en la Región Metropolitana, es casi un hecho que lleguen las precipitaciones. La última vez que la capital recibió lluvias fue a mediados de mayo.

Según indica la meteoróloga Michelle Adam, «el viernes hay una novedad. El día lunes vuelve a pasar lo mismo de la semana pasada, se ve, pero todavía no podemos asegurar de que se va a mantener». Una aseveración que se sumó también el meteorólogo Jaime Leyton de Meganoticias, «es una posibilidad que está para este viernes, pero no es nada más que una posibilidad, no quiero ilusionar a nadie» cerró.

¿Cómo estarán las temperaturas?

Por su parte, Meterored informó que las temperaturas para esta semana serán las siguientes:

Lunes 5 de junio: Una temperatura máxima de 23°.

Martes 6 de junio: Una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°.

Miércoles 7 de junio: Una temperatura mínima de 11° y una máxima de 20°.

Jueves 8 de junio: Una temperatura mínima de 9° y una máxima de 16°.

Viernes 9 de junio: Una temperatura mínima de 9° y una máxima de 14°, con una probabilidad de chubascos de un 70%.

Sábado 10 de junio: Una temperatura mínima de 6° y una máxima de 15°.

Domingo 11 de junio: Una temperatura mínima de 7° y una máxima de 18°.

Pesé a los anuncios climáticos, podría repertirse la misma situación actual, donde toda la capital quedó esperando las precipitaciones que no llegaron.